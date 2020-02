Mariborčani brez rezervnega načrta

Potem ko se je ob koncu tedna živo srebro v Mariboru dvignilo krepko nad deset stopinj Celzija, je vprašanje o škodi, ki so jo temperature pustile na predhodno pripravljeni snežni podlagi, povsem primerno. "Ni tako hudo," dvanajst dni pred predvidenim gostovanjem karavane svetovnega pokala odgovarja generalni sekretar organizacijskega odbora Zlate lisice Srečko Vilar, zadovoljen, da položaja na terenu ni poslabšal južni veter.

V četrtek bo Pohorje obiskal snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze in obenem šef ženskih tehničnih preizkušenj Markus Mayr. "Z njim bomo pripravili tudi podroben načrt dela za prav vsak dan," zeleno luč pričakuje Vilar, ki upa, da se bodo uresničile napovedi o torkovi ohladitvi.

O tem, kako čvrsti so pri svoji odločitvi o izvedljivosti prvotnega načrta, priča tudi dejstvo, da mariborskega klica na pomoč do danes še niso dočakali v Kranjski Gori. Gorenjsko smučarsko središče je Štajercem do zdaj na pomoč priskočilo že sedemkrat, od tega kar štirikrat v zadnjih dvanajstih letih. Tudi letos bi lahko, saj je podkorenska strmina kakovostno pripravljena in je pred dnevi gostila svetovni pokal v smučanju invalidov. Toda tako v Mariboru kot Kranjski Gori so nam zagotovili, da načrta B tokrat ni.