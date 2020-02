Zmaga Pinturaultu, Kranjec še naprej v rdečem, Hadalin do prvih veleslalomskih točk

Za konec moškega sporeda v Garmisch-Partenkirchnu so organizatorji v težkih razmerah priredili še veleslalomsko preizkušnjo, ki so jo morali zaradi visokih temperatur skrajšati. V finalu je ob načeti progi alpske smučarje spremljal še dež.

Najbolje se je z razmerami spopadel Francoz Alexis Pinturault, ki se je do zmage prebil s četrtega mesta po prvi vožnji. S 16 stotinkami sekunde zaostanka je bil drugi Švicar Loic Meillard, sicer vodilni po polovici tekme. Najboljšo trojico je zaokrožil Leif Kristian Nestvold-Haugen, Norvežan je zadržal tretje mesto.

Žan Kranjec je končal na petem mestu, kar je njegova najslabša veleslalomska uvrstitev te sezone. Sedemindvajsetletnik je zadržal rdečo majico. Foto: Getty Images

Tik pod zmagovalnim odrom je končal Hrvat Filip Zubčić, ki je pridobil pet mest in se razvrstil tik pred najboljšega veleslalomista sezone Žana Kranjca. Sedemindvajsetletnik je s petim mestom dosegel najslabši veleslalomski rezultat sezone, ki jo je odprl s tretjim mestom v Söldnu, v Beaver Creeku je bil četrti, v Alta Badii tretji, v Adelbodnu pa je ugnal vso konkurenco. Kranjec je zadržal rdečo majico najboljšega veleslalomista sezone (315 točk), 26 manj jih ima danes sedmi Henrik Kristoffersen, tretji je današnji zmagovalec.

Do veleslalomskih točk sta prvič v sezoni prišla dva Slovenca. Štefan Hadalin, sicer specialist za slalom, ki v zadnjem času ni imel veliko razlogov za zadovoljstvo v svoji paradni disciplini, je s 25. mestom vknjižil sploh prve točke veleslalomske točke v tem tekmovalnem obdobju.

Moška karavana se bo zdaj preselila v Francijo, kjer bosta prihodnji konec tedna v Chamonixu slalom (sobota) in paralelni veleslalom (nedelja).

Izidi:

1. Alexis Pinturault (Fra) 2:03,10 1:02,35 1:00,75

2. Loic Meillard (Švi) 2:03,26 +00,16 1:02,17 1:01,09

3. Leif Kristian Nestvold-Haugen 2:03,34 +00,24 1:02,30 1:01,04

(Nor)

4. Filip Zubčić (Hrv) 2:03,45 +00,35 1:02,80 1:00,65

5. Žan Kranjec (Slo) 2:03,62 +00,52 1:02,39 1:01,23

6. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 2:03,64 +00,54 1:02,74 1:00,90

7. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:03,89 +00,79 1:02,25 1:01,64

8. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 2:03,90 +00,80 1:02,60 1:01,30

9. Stefan Luitz (Nem) 2:04,10 +01,00 1:03,15 1:00,95

10. Gino Caviezel (Švi) 2:04,16 +01,06 1:03,10 1:01,06

...

25. Štefan Hadalin (Slo) 2:05,23 +02,13 1:03,79 1:01,44

...

Razvrstitev najhitrejših po 1. vožnji:

1. Loic Meillard (Švi) 1:02,17

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:02,25 +0,08

3. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nor) 1:02,30 +0,13

4. Alexis Pinturault (Fra) 1:02,35 +0,18

5. Žan Kranjec (Slo) 1:02,39 +0,22

...

24. Štefan Hadalin (Slo) 1:03,79 +1,62

...

Razvrstitev v 2. vožnji:

1. Simon Maurberger (Ita) 1:00,65

. Filip Zubčić (Hrv) 1:00,65

3. Alexis Pinturault (Fra) 1:00,75 +0,10

4. Ted Ligety (ZDA) 1:00,81 +0,16

5. Erik Read (Kan) 1:00,85 +0,20

...

14. Žan Kranjec (Slo) 1:01,23 +0,58

18. Štefan Hadalin (Slo) 1:01,44 +0,79

...

Svetovni pokal, skupno (27/44):

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 877

2. Alexis Pinturault (Fra) 822

3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 820

4. Matthias Mayer (Avt) 692

5. Beat Feuz (Švi) 617

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 588

7. Dominik Paris (Ita) 556

8. Daniel Yule (Švi) 495

9. Kjetil Jansrud (Nor) 466

10. Clement Noel (Fra) 450

...

14. Žan Kranjec (Slo) 351

56. Štefan Hadalin (Slo) 115

88. Martin Čater (Slo) 50

92. Klemen Kosi (Slo) 44

100. Miha Hrobat (Slo) 37

136. Boštjan Kline (Slo) 10

Veleslalom (5/9):

1. Žan Kranjec (Slo) 315

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 289

3. Alexis Pinturault (Fra) 272

4. Filip Zubčić (Hrv) 188

5. Tommy Ford (ZDA) 185

...

44. Štefan Hadalin (Slo) 6

...