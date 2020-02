Slovenkam lisičja selitev na Gorenjsko ustreza

Janez Slivnik ne bo ostal brez Kranjske Gore. V preteklih sezonah je tam v okviru pokala Vitranc gostoval kot trener v avstrijski reprezentanci, letos bo odigral vlogo glavnega trenerja domače reprezentance na Zlati lisici. Čeprav se zaveda pregovorno boljšega vzdušja, ki spremlja mariborske tekme, pa odkrito priznava, da imajo slovenske smučarke v nogah občutno več kranjskogorskih kot pohorskih snežnih kilometrov. "Vesel sem, da je tekma ostala v Sloveniji. Zaradi boljših pogojev veliko več treniramo v Kranjski Gori kot v Mariboru. Upam, da bo to za nas dodatna prednost," razmišlja Slivnik.

Tekmovalne ekipe še ni zaokrožil. Bo pa, kot vse kaže, zapolnil vseh dvanajst štartnih mest, po šest za vsako tekmo. Zanesljivo bosta na obeh tekmah nastopili Meta Hrovat in Ana Bucik ter Tina Robnik v veleslalomu in Maruša Ferk v slalomu. Preostale nastopajoče bo naznanil v četrtek. Zanesljivo pa med nastopajočimi ne bo Ilke Štuhec, ki se je sicer spogledovala z nastopom, ko je imela tekma še štajerski predznak. "Počakal bom na nekaj tekem nižje ravni in se pogovoril s trenerjema ekip B in C. Mladim bomo dali priložnost, da začutijo utrip svetovnega pokala," razmišlja jeseniški trener.

Tina Robnik v Podkoren po rezultat kariere? Foto: Reuters Kranjska Gora po slovenskih notah Selitev na Gorenjsko seveda prinaša povsem drugačni preizkušnji, zaradi konfiguracije terena predvsem veliko bolj zahtevni in selektivni. Nekoliko paradoksalno je, da tega ni nikoli povsem izkoristila Tina Maze, ki je v Mariboru slavila tri zmage in bila še trikrat druga, v Kranjski Gori pa se v petih poskusih ni nikoli zavihtela na stopničke.



Zato pa je gorenjska Zlata lisica, zgodovinsko gledano, domačim smučarkam večinoma ustrezala. Tako je Mateja Svet leta 1988 pod Vitrancem slavila dve zmagi. Nataša Bokal je bila tri leta pozneje prva in druga, dvakrat pa je na gorenjskih stopničkah stala tudi Veronika Šarec.



Generalka v Kranjski Gori in Trbižu

Zaključni del priprav bodo Slovenke začele v torek, in sicer prav v Kranjski Gori, a ne na tekmovalni progi, ki je že zaprta, temveč na trenažnem poligonu pod sedežnico. Tam so dekleta vadila tudi pretekli teden. "Kranjskogorčani so nam šli zelo na roko. Poleg njih pa tudi sosedje v Trbižu. Opravili smo nekaj kakovostnih treningov. Zdaj moramo vse skupaj še nadgraditi v tej zaključni pripravi," proti koncu tedna pogleduje Slivnik, prepričan o tem, da izkušeni del ekipe ne bo čutil izrazitejšega pritiska domače tekme.

S tekmama v Kranjski Gori se bo prekinil tudi zajeten premor tehničnih preizkušenj. Zadnji slalom je bil namreč na sporedu 14. januarja, veleslalom pa štiri dni zatem. In kako so to obdobje izkoristili v slovenskem taboru? "Po tekmi v Sestrieru smo se podali na tekme evropskega pokala v Švici, nato smo imeli nekaj zdravstvenih težav. Zdaj vse punce normalno trenirajo, kar je najbolj pomembno," odgovarja Slivnik.