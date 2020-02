Hladna prha za Mariborčane

Noč je na Pohorju minila ob zvoku snežnih topov. V zgornjem delu proge so sneg proizvajali tudi med novinarsko konferenco, na kateri je postalo jasno, da se 56. Zlata lisica seli v Kranjsko Goro. Takšno odločitev je po pogovoru z vodstvom svetovnega pokala in lokalnimi organizatorji sprejel snežni kontrolor in direktor ženskih tehničnih disciplin Markus Mayr. Dan pred tem je zaradi neugodnega stanja na progi in še slabše vremenske napovedi odločitev prestavil na petek. "60 odstotkov je na strani odpovedi," je dejal. 24 ur pozneje se tehtnica ni nagnila na drugo stran.

Markus Mayr je prižgal rdečo luč. Foto: MaPa Mayr tokrat ni stopil pred sedmi silo, temveč je poslal zgolj uradno sporočilo, v katerem je zapisal, da "snežne in vremenske razmere na Pohorju ne zagotavljajo uspešne izvedbe tekmovanja 15. in 16. februarja. Vsi odgovorni za odločitev smo bili zato enotni, da glede na te razmere ne tvegamo z organizacijo tekmovanja v Mariboru, saj bi s tem sredi sezone lahko izgubili tekmovalni konec tedna za izvedbo ženskega svetovnega pokala."

"Osebno mi je žal za vse v Mariboru, ki ste trdo delali za uspešno izvedbo tekmovanja. Žal pa so tople temperature in močan veter preprečili nadaljnjo uspešno preparacijo proge. Narave tudi najsodobnejšemu zasneževalnemu sistemu, žal, ni uspelo premagati. FIS zaupa sposobnostim organizacijskega odbora Zlate lisice in tudi v prihodnje računa na organizacijo svetovnega pokala v alpskem smučanju v Mariboru," je dodal Mayr.

Podkoren bo en mesec pred pokalom Vitranc gostil še Zlato lisico. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Veliko mariborsko razočaranje

Generalni sekretar organizacijskega odbora Srečko Vilar in vodja tekmovanja Mitja Dragšič ob naznanitvi končne odločitve nista skrivala razočaranja. "To niso lepi trenutki za organizatorja, ki je podredil vse cilju, da bi imeli prvovrstno Zlato lisico v Mariboru. Žal pa so vremenske napovedi res čudne ali kar katastrofalne. Zagotovo je to eden najtežjih trenutkov v mojem življenju, a narava je bila močnejša," je hladno prho komentiral Vilar, ki se seveda zaveda neugodnih finančnih posledic za mariborski klub. "A poskušajmo ostati pozitivni. Tekmi vsaj ostajata v Sloveniji," pravi in dodaja: "Organizatorji v Schladmingu in Kitzbühelu ne hodijo skupaj na pivo, mi pa imamo s Kranjskogorčani dober odnos. Smo uigrani."

"Borili smo se do zadnjega trenutka, upali in skorajda odšli v cerkev, da bi molili za spremembo vremenske napovedi," je z glavo zmajeval Dragšič in obžaloval predvsem to, da so na Pohorju letos poskrbeli za sodobnejši zasneževalni sistem. "Drugo leto bomo imeli tekmo v Mariboru," je prepričan.

Meta Hrovat bo tekmovala na terenu nad domačo hišo. Foto: Getty Images Lisičke osmič na Gorenjskem

Organizatorje v prihodnjem tednu zanesljivo čaka kar nekaj preprek. Deloma zaradi dogovarjanja z upravljavci smučišča, deloma logističnih, deloma pa tudi namestitvenih preprek. Termin Zlata lisice namreč sovpada s prvim valom šolskih počitnic. Eden od prvih ukrepov je že znan, in sicer to, da bodo vse tekmovalne ekipe nastanjene na Bledu.

Kranjska Gora je lisičje tekme gostila že v letih 1976, 1988, 1991, 2007, 2012, 2014 in 2018. In kakšno je trenutno stanje proge pod Vitrancem, ki sicer velja za precej bolj zahtevno in selektivno od pohorske?

"Položaj ni idealen, a je vsekakor zadovoljiv. S pripravo tekmovalne proge ne bi smelo biti večjih težav," nam je zaupal Srečko Medven, sicer generalni sekretar moškega pokala Vitranc, ki bo letos na sporedu 15. in 16. marca.