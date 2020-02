Smukaška kriza prinaša trenersko prevetritev

Mesec in pol pred koncem sezone svetovnega pokala je jasno, da bo smučarska pomlad v slovenski tabor prinesla velike spremembe. Obetajo se predvsem v moški ekipi za hitri disciplini, kjer namerava vodstvo panoge postaviti nov sistem. Trenerji so že obveščeni o prekinitvi pogodb, jasno sporočilo pa so dobili tudi tekmovalci.

Lake Louise že skoraj po tradiciji velja za smuk, ki Slovencem v moški konkurenci ni pisan na kožo ter v preteklosti ni služil kot napoved za sezono. Kar nekoliko paradoksalno pa je, da sta Klemen Kosi in Martin Čater za edine slovenske smukaške točke v tej zimi poskrbela prav na kanadski avtocesti. Sledilo je namreč kar šest zaporednih preizkušenj v kraljevi disciplini, ki so se za slovenski kvartet, v katerem sta ob omenjenih še Boštjan Kline in Miha Hrobat, končale brez ene same uvrstitve v najboljšo trideseterico. Sramoten niz je resda vsaj kanček omilil superveleslalomski točkovni plen, vseeno pa so tudi v vodstvu reprezentance in panoge ocenili, da je vrag že davno odnesel šalo in da je napočil čas za ukrepanje.

Vsem trenerjem odpoved pogodb

Če je slovo dolgoletnega glavnega trenerja ekipe za hitri disciplini Petra Pena pred tedni sovpadlo z boleznijo v njegovi družini in se delovanju v ekipi ni več mogel stoodstotno posvečati, pa je vodja panoge Miha Verdnik o načrtovani odpovedi oziroma prekinitvi pogodb že obvestil tudi vse preostale člane strokovnega štaba. To pomeni, da bodo Penov naslednik Grega Koštomaj, ki je lani v ekipo prestopil iz tabora dvakratne svetovnega prvakinje Ilke Štuhec, in sodelavci svoj mandat med slovenskimi smukači uradno končali 30. aprila. Izkoriščanje te pogodbene možnosti vodstvu omogoča povsem proste roke pri sestavi novega strokovnega štaba. Zdi se, da se že ozira po tujem trgu.

"Zavedanje odgovornosti!"

Verdnik se je ob načrtovanem rezu, ki še zdaleč ni le posledica slabše tekoče sezone, temveč večletnega trenda, simptomatičnih pasivnih voženj in predvsem stanja duha v ekipi, pogovoril tako z vsemi trenerji, ki bodo ostali brez zaposlitve, kot tudi s tekmovalci. "Vsi skupaj se moramo zavedati odgovornosti. Ali res delamo vse, kar je potrebno, predvsem pa, ali tudi kaj več? Da, tudi tekmovalcem sem jasno povedal, da smo vanje vložili veliko truda in sredstev. Zavedati se morajo odgovornosti in dejstva, da imajo svoje pogodbe z opremljevalci, delodajalci … Zavedati se morajo ciljev in nujnosti napredka do konca sezone, če želimo celotno zgodbo sestaviti tudi za prihodnost," pravi vodja panoge.

Boštjan Kline (desno) bo pot iz smukaškega brezna iskal z novim trenerjem. Peter Pen (levo) se ne bo vrnil. Foto: MaPa

So čakali predolgo?

Verdnik priznava, da v ekipi za hitri disciplini, katere celoten proračun znaša 442 tisoč evrov, ni pravega fokusa. Težavo je prepoznal že v preteklosti in je, kot pravi, skupaj s sodelavci poskušal iskati rešitve. "Ko gledam nazaj, seveda lahko rečem, da je bila napaka, ker se nisem odzval že bolj zgodaj. Toda po pogovorih in predstavljenem načrtu sem dal glavnemu trenerju še eno možnost. Ko sem uvidel, da ne gre, sem reagiral," razmišlja mož na vrhu slovenske smučarske piramide, ki ne izključuje možnosti, da bi kakšen od obstoječih trenerjev ostal v sistemu, bodisi v tej bodisi v kakšni drugi ekipi. Poudarja pa, da je v tem trenutku težko oceniti, kakšna sploh bo ekipa in kako naklonjeni ji bodo opremljevalci. Skrb pa povzroča tudi zelo skromno zaledje.

Superveleslalomsko reševanje sezone

Utvar o popolnem smukaškem zasuku si v slovenski ekipi pred tekmami v Saalbachu in Kvitfjellu ne delajo. Upajo pa, da bi si vsaj en tekmovalec ali celo dva finalno vozovnico za Cortino d'Ampezzo lahko zagotovila v superveleslalomu, kjer je v najboljšem položaju Hrobat. "Dejstvo je, da imajo fantje v superveleslalomu precej manj težav. Tudi počutijo se bolj samozavestne. So bolj odlični. Smuk? Ne gre toliko za pristop kot pa za samo izvedbo. Po domače, ne 'naredijo tekme'. Podrlo se jim je v Severni Ameriki. To zdaj v glavi nosijo s seboj. A ponavljam, iz te sezone je treba do konca iztisniti maksimum, si zagotovili finale v superveleslalomu in izboljšati smukaško štartno izhodišče," proti koncu sezone pogleduje Miha Verdnik.