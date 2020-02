"Avstrijci bi za Žana Kranjca skakali do stropa"

O kakovosti Žana Kranjca dovolj zgovorno priča podatek, da je peto mesto z nedeljske veleslalomske preizkušnje v Garmisch-Partenkirchnu njegov najslabši rezultat na zadnjih šestih tekmah. V zadnjem letu je bil slabši le enkrat. "Že res, a treba je izkoristiti vsako priložnost, ki se ponudi. Ko si dober, moraš vzeti vse. Tekmecem ne smeš nič podarjati. Če bi bil Žan po optimalnem nastopu peti, bi bili vsi zadovoljni. Če pa vemo, da spada na vrh, se pogovarjamo tudi o napakah. Da ne bo pomote, nihče ne glede v zobe tretjemu ali petemu mestu. Verjemite mi, da bi v tem trenutku naši severni sosedje za Žana Kranjca skakali v zrak. Toda fokus mora biti na tem, da Žan vzame vse, kar je dosegljivo, kar pomeni, da mora izkoreniniti napake," razmišlja trener Klemen Bergant.

Klemen Bergant ne skriva kritičnosti do vodstva tekmovanja. Foto: Vid Ponikvar Dve napaki, dve preveč

Trenerjeve besede ob konstantno vrhunski sezoni (3., 4., 3., 1., in 5.) in predvsem zmagi v Adelbodnu ne nazadnje potrjuje prav Kranjčeva prva nedeljska vožnja na Bavarskem. Ob tekmi majhnih zaostankov je imel vse do zadnjega dela prve proge veliko prednost. Sledila je napaka, ki je na ravnini pač ni mogel več odpraviti. Podobno je bilo tudi v drugi vožnji. "Da, dve napaki sta ga stali boja za zmago," se strinja Bergant, ki ob tem ne skriva kritičnosti do vodstva tekmovanja.

"Zelo slabo ali kar katastrofalno je, da se FIS tako zelo hitro in tako lahkotno odloča za krajšanje prog. Kar ste gledali, ni raven svetovnega pokala. Pa pri tem ne merim na podlago, temveč na dejstvo, da smo nastopali na ženski progi, s katere so odvzeli 16 zahtevnih vrat," meni Bergant.

O globusu …

Toda prav dejstvo, da snežna podlaga, konfiguracija terena, ali pa postavitev le še malenkostno vplivajo na raven Kranjčeve konkurenčnosti, je bila zadnja faza zorenja 27-letnega Bukovčana. Ta po petih od skupno devetih preizkušenj še naprej vodi v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, zato ga tudi mednarodna javnost vidi v vlogi favorita za mali kristalni globus. Da je to njegova velika želja, je dejal že pred sezono, čeprav skupne zmage ni želel napovedati. Zdaj pa … "Morda ste mu jeseni globus na jezik položili novinarji. A če februarja, štiri veleslalome pred koncem sezone, vodiš v veleslalomskem seštevku, je to povsem pričakovana tema pogovora. Za to nagrado se je treba boriti," odločnosti ne skriva trener.

Pot Žana Kranjca je zaradi težav s snegom na Japonskem še pod vprašajem. Foto: Reuters Rdeča majica ga ni ohromila

"Da rdeča majica ne vpliva nanj, dokazuje njegov pristop v Garmisch-Partenkirchnu. Za nameček še na snegu, progi in postavitvi, ki mu niso pisani na kožo. No, čeprav je stvari, ki mu ne odgovarjajo, vse manj. Želim poudariti, da se je preizkušnje lotil vrhunsko. Če bi rdeča majica povzročala kakšen šum, bi se to hitro poznalo. Na takšnih tekmah je pač treba voziti na limitu," o tem, kako se spopada z vlogo statusa prvega veleslalomista sezone, razmišlja Bergant, ki podoben odziv pričakuje tudi na naslednjem veleslalomu. 22. februarja naj bi ga gostila Yuzawa Naeba, a je pot na Japonsko zaradi težav s snegom trenutno še pod vprašajem. Odločitev naj bi padla v kratkem.

V novem položaju

Prav trener Bergant je z oblikovanjem ekipe znotraj ekipe, unovčevanjem dolgoletnih izkušenj, motivacijskimi prijemi ter naposled pravilnim usmerjanjem potenciala, potrpežljivostjo in vztrajnostjo v veliki meri zaslužen za odločilno fazo Kranjčevega razcveta. Ta, ob nespornem tehničnem znanju in pregovorno odlični fizični pripravljenosti, zdaj navdušuje še z zrelostjo, tekmovalno ostrino in samozavestjo. V Yuzawa Naebi, Hinterstodru, Kranjski Gori in Cortini d'Ampezzo pa bo v boju s tekmeci, med katerimi sta mu najbližje Henrik Kristoffersen in Alexis Pinturault, na preizkušnji še spopadanje s pritiskom v boju za konkretno lovoriko.

Štefan Hadalin je pred kratkim osvojil prve veleslalomske točke za svetovni pokal po dveh letih. Foto: Sportida

Rešitev za Hadalina

Poleg Žanove stabilnosti pa je Berganta v zadnjem tednu v boljšo voljo spravil tudi Štefan Hadalin, ki je v Garmisch-Partenkirschu prvič po skoraj dveh letih prišel do veleslalomskih točk. Trener je ob tem postregel s podatkom, da je Hadalin v zadnjem mesecu in pol opravil tri dni veleslalomskega treninga ter vselej vsaj enkrat prehitel Kranjca. "Dober je. Potrebne pa so bile spremembe. Na smuči smo mu dodali železno ploščo in opravili še nekaj nastavitvenih modifikacij. V nastavitvah, ki smo jih naredili, lahko delamo korelacijo s slalomom. Verjamem, da bo imel tudi v tej disciplini manj težav," po veleslalomskih točkah zdaj še slalomski dvig krivulje pričakuje trener tehničnega dvojca. Slednji te dni v Kranjski Gori pili slalomsko formo in štart paralelnih preizkušenj pred tekmama ob koncu tedna v Chamonixu.