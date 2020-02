Mariborski Zlati lisici utripajoča luč

Bila so leta, ko smo se pod Pohorjem spraševali, ali se bodo slovenske smučarke uvrstile med dobitnice točk. Za številne navijače so bile seveda lepše tekme, na katerih so ugibali, ali bo kateri od domačih "lisičk" uspel preboj na zmagovalni oder, morda celo na najvišjo stopničko, s čimer se v Mariboru lahko pohvalijo Mateja Svet, Urška Hrovat in Tini Maze. V zadnjih letih pa je eno od ključnih vprašanj povezano že zgolj s samo izvedbo tekme. Zanesljivo namreč ob nobeni smučarski tekmi ne govorimo toliko o zeleni luči snežnega kontrolorja kot prav v Mariboru.

Letos je (bila) negotovost še toliko večja, mariborski cmok v grlu pa v trenutku, ko je snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze in hkrati tudi direktor ženskih tehničnih tekem svetovnega pokala Markus Mayr drsel po radvanjski progi in vsake toliko časa z vrtalko preveril globino in čvrstost snežne podlage, velik kot še nikoli do sedaj. Dokončne odločitve ni podal. Prestavil jo je za 24 ur. Obeti pa so vse prej kot dobri.

"Položaj je zapleten. Žal ne morem prižgati zelene luči. Odločitev bo padla v petek. Takrat bomo razpolagali z bolj natančno vremensko napovedjo. Ni težko odpovedati tekme. Biti pa moramo realni. Vendarle gre za raven svetovnega pokala. Trenutno proga ni dovolj dobro pripravljena," je Štajercem čistega vina nalil Mayr.

V odstotkih: 60% za redečo luč "Vse skupaj je zelo na meji. Danes bi bilo tekmi lažje odpovedati. Za negativen odgovor je kar 60 odstotkov možnosti. Toda ostaja upanje. Zato smo si vzeli dodatnih 24 ur. V tem času naj bi dobili bolj natančno vremensko napoved. Danes namreč vsi govorijo o toplem valu, ki naj bi prišel v torek ali sredo. Če se bo to uresničilo, tekme praktično ni mogoče izpeljati," je dejal Markus Mayr.





Vremenska napoved ni obetavna

Mariborčani so se letos naslonili na posodobljen sistem zasneževanja, ki med drugim vključuje tudi boljšo razporeditev topov, podporno tehnologijo in predvsem ohlajevanje obeh zbirnih jezer. V januarju so bili že nadvse zadovoljni z zalogami snega, v zadnjem tednu pa so jim jo dodobra zagodle nič kaj zimske razmere z visokimi temperaturami, močnim deževjem in občasno silovitim vetrom.

Zato ne čudi, da so vsega nekaj dni pred snežno kontrolo v tajnosti "potipali" tudi teren v Kranjski Gori, čeprav so vseskozi javno trdili, da B načrt, ki se je udejanjil v letih 1976, 1988, 1991, 2007, 2012, 2014 in 2018, tokrat ne obstaja. Ob ohladitvi v noči na četrtek so zagnali celotno "topništvo".

Precej manj ugodna pa je vremenska napoved za prihodnjih deset dni. Obetata se otoplitev in južni veter. Če bo napoved takšna tudi v petek, 56. Zlate lisice letos v Mariboru zanesljivo ne bo.

Mikaela Shiffrin se je po očetovi smrti umaknil v ZDA. Foto: Reuters Negotov status prve favoritinje

Noč bo za organizatorje Zlate lisice torej še zelo stresna. Na ugoden razplet ob ljubiteljih alpskega smučanja in potencialih obiskovalcih, med katerimi naj bi bilo zelo veliko predvsem slovaških, pa seveda upa tudi slovenska ženska reprezentanca na čelu z Meto Hrovat, Tino Robnik in Ano Bucik.

Glavni trener Janez Slivnik za dekleta išče trenažne terene (trenutno je ekipa v Kranjski Gori), dokončen seznam nastopajočih pa bo obelodanil prihodnji teden.

Takrat pa bo bržčas znana tudi lisičja usoda prve dame svetovnega pokala in štirikratne zmagovalke pod Pohorjem (dve zmagi je slavila še v Kranjski Gori) Mikaele Shiffrin. Vodilna smučarka svetovnega pokala je po nenadni ponedeljkovi smrti očeta Jeffa zapustila Evropo in se vrnila v domači Kolorado, ob tem pa ni znano, koliko časa bo odsotna iz tekmovalnih aren.