Foto: MaPa Na vseh petih veleslalomih sezone se je zanesljivo prebila med dobitnice točk. Toda uvrščanje okrog 25. mesta (Killington, Courchevel in Lienz) je že lep čas ne zadovoljuje več. Ko razmišlja o sobotnem izzivu, se zato raje spominja svojih predstav iz Söldna (11.) in Sestriera (15. v veleslalomu, 8. v paralelnem veleslalomu). Tudi spomin na Zlato lisico 2018, ko je bila v Podkorenu sedma, se "ne brani". Verjame, da se lahko tudi tokrat zavihti med deseterico, za kar pa bo morala znatno omejiti število napak ter niz zavojev s pravim ritmom in ustrezno hitrostjo povezani v celotno vožnjo.

V Kranjski Gori kot dvajseta veleslalomistka svetovnega pokala. Foto: Getty Images

Kako ste sprejeli novico o dokončnem tekmovalnem slovesu Ane Drev?

Čeprav sem za njeno odločitev vedela že kar nekaj časa, pa so me ob njeni izpovedi na novinarski konferenci prevevala prav posebna čustva. Njene besede so se me dotaknile. Pomislila sem na vse skupne trenutke, lepe in manj lepe. Vedno mi je stala ob strani in mi pomagala, kako se izvleči iz težkih situacij. Stalno sva v stiku, a je drugače kot tedaj, ko sem bila v njeni družbi več časa kot z domačimi. Pogrešala jo bom. Bila je odlična sotekmovalka, ostala pa bo odlična prijateljica.

Poosebljala je vztrajnost. Sporočilo tudi za vas?

Prav gotovo. Anini kariero so zaznamovale poškodbe, a se je vedno uspešno vračala. Iz te zgodbe se vsekakor lahko vsi, ne le jaz, veliko naučimo. A sama se bolj spominjam najinih pogovorov, ko sem bila v tekmovalni krizi. Takrat sva se veliko pogovarjali o tekmovalni tehniki. V meni je prva videla zametke dobrega smučanja. S pravimi besedami mi je znala vliti vero, da mi bo uspelo. "Tina, ne manjka ti veliko," mi je pogosto dejala. Ko vate verjame že uveljavljen smučar in ti pomaga pri zadnjih tehničnih popravkih, so zadnji koraki prebijanja lažji.

Skočimo v prihodnost. V trenutek, ko bo prišel čas za vaše tekmovalno slovo. Kaj vse bi radi dosegli do tedaj?

Rada bi izpolnila potencial. Na treningih se včasih zalotim, da mi uspe vožnja z nizom skoraj popolnih zavojev. Takšne odseke želim prenesti na tekme. To je vse. Takšno smučanje mi vzbuja daleč največje športno zadovoljstvo. Vem pa, da takšno smučanje, če je konstantno in prenosljivo na različne terene ter snežne podlage, prinaša tudi vrhunske rezultate.

Poškodba iz leta 2018 ji je vzela več kot eno leto. Zdaj znova trka na vrata prve jakostne skupine. Foto: Getty Images

Kako velik je trenutno razkorak med vašim smučanjem na treningih in tekmah?

Imam občutek, da se manjša. V Sestrieru sem bila z delom predstave že povsem zadovoljna. Je pa dejstvo, da mi težave povzroča tisti preklop s pogojev na treningih na tekme. Ne glede na ves trud, ki ga v naše treninge vlaga ekipa, je namreč jasno, da so pogoji na tekmah vedno nekoliko težji. No, po drugi strani pa sem letos na tekmah močno zaostala za pričakovanji in realnimi zmožnostmi. Izpostavila bi drugo vožnjo v Lienzu, ki se mi je povsem podrla. To je bila posledica hipno izgubljenega zaupanja v težkih pogojih. Moja letošnja težava so namreč številne napake, tudi padci. Zaradi tega sem občasno občutila tudi strah. To je v smučanju nekaj najslabšega. Če je v smučarju le delček dvoma, vožnje ne morejo biti brezkompromisne.

Kako bi, ravno z vidika samozavesti, odločnosti in razvijanja hitrosti, ocenili vaše zadnje vožnje na podkorenskih treningih?

Večinoma sem bila takšna, kakršna sem želela biti pred domačo tekmo svetovnega pokala. Nisem pa še v stanju, ko bi bil prav vsak zavoj takšen, kot bi moral biti. Konkretno, na prelomnicah včasih izgubim ravnotežje in nanizam več slabših zavojev. Če pa potegnem črto, sem zadovoljna s pripravljenostjo.

Se strinjate z oceno, da bi vam morala biti selitev Zlate lisice z ravninske pohorske proge na bolj zahtevno, tehnično obarvano in posledično selektivno podkorensko strmino pisana na kožo?

Da. Menim, da se lahko trenutno v Kranjski Gori zavihtim višje kot v Mariboru. Ne bi pa se povsem strinjala z oceno, da na ravnini ne znam smučati dobro. Prav letos sem bila na nekaj trening na ravninskih delih zelo hitra.

Znova smo pri primerjavi obeh terenov …

V Mariboru mora smučarka za vrhunski dosežek smučati bolj popolno, saj manj smučark dela napake. V Kranjski Gori je teh napak pri vseh več, zato gre tudi za vprašanje tega, katera smučarka jih stori manj. Strinjam se z Ano Bucik, ki pravi, da imamo Slovenke zaradi treningov v Kranjski Gori tukaj večjo prednost domačega terena kot na Štajerskem.

Video: besede Ane Drev ob slovesu



Predlani ste prav v Kranjski Gori s sedmim mestom prišli do rezultata kariere. Čutite, da je letos čas za korak naprej?

Se strinjam. V mislih imam predvsem pravi pristop. Sledi izvedba. Če bo vse tako, kot mora biti, se lahko pogovarjamo tudi o še boljšem dosežku.

Le dobra dva meseca po tistem sedmem mestu ste nastopili kot predtekmovalka na pokalu Vitranc, kar pomeni, da ste prevozili celotno progo, vključno z začetno strmino. Kakšna je razlika med moškim in ženskim Podkorenom?

Velika. Ključni element, ki moški preizkušnji doda težavnost, je dolžina. Že začetek je strm z nekaj zahtevnimi zavoji. Tudi v nadaljevanju nato ni časa za oddih, tako da sem bila pred zadnjo strmino že malce utrujena.

Kakšen je, vključno s tekmo v Kranjski Gori, vaš cilj do konca sezone?

Vrnila bi se k prenosu zavojev s treningov na tekmo. Moj ključni izziv je prilagajanje na bolj zahtevne pogoje. Tudi tam moram opraviti svoje delo. Želim smučati na limitu.

Leta 2018 je bila na pokalu Vitranc predtekmovalka. Foto: Sportida

Kvota padcev je izpolnjena?

Srčno upam. Na srečo hujših poškodb ni bilo. Je pa res, da vsak padec načne del samozavest. Prav zaradi tega so bili zadnji dobri treningi zelo koristni. Čutim, da sem dobro pripravljena.

Za konec vabilo navijačem …

Potrebujemo pomoč s tribun. Tudi vreme bo lepo.