Gorenjski Štajerci upajo na pozitivno ničlo, "lisičke" na precej več

Medtem ko se predvsem upravljavci smučarskega središča na Pohorju še vedno nikakor ne morejo sprijazniti s selitvijo Zlate lisice na Gorenjsko, pri čemer je iskreno razočaranje vseh tistih, ki so garali za pripravo prog in v zasneževanje vložili tudi kar nekaj denarja še razumljivo, medtem ko pa umetno in nerazsodno sprožanje razprav o smučarskih lobijih in umazanem šikaniranju nikakor ne, pa v Kranjski Gori priprave na ženski tekmi svetovnega pokala pospešeno potekajo. Po zagotovilih odgovornih je podkorenski poligon v zelo dobrem stanju, ugodna pa je tudi vremenska napoved, tako da se za kakovostno izvedbo sobotnega veleslaloma in nedeljskega slaloma ni treba bati.

"Pomembno je, da je tekma ostala v Sloveniji"

"Ko se tekme odpove, FIS odloča o novem prizorišču. Osnovna ideja je bila, da tekma ostane v Sloveniji. Organizatorji imajo s tem kar nekaj izkušenj. Oba organizacijska odbora – kranjskogorski in mariborski – dobro sodelujeta," pravi zamejski Slovenec Peter Gerdol, sicer direktor ženskih tekem svetovnega pokala. Njegovim besedam je prikimal tudi vodja tehničnih preizkušenj Markus Mayr, torej prav tisti funkcionar, ki je Mariborčanom pretekli teden nalil čistega vina ter si med nepoznavalci prislužil priponko prvega sovražnika. "Vremenske napovedi niso bile ugodne. Selitev je bila edina rešitev. Tukaj je vse skupaj videti obetavno. No, delo še ni končano, a me ne skrbi," pravi Mayr, ki napoveduje tudi petkov uradni preizkus proge.

Janez Slivnik na domačo tekmo z deveterico. Foto: Vid Ponikvar

Minusa ne bo

Daleč od priprave proge pa so se na Gorenjskem odvijale prve faze selitve tekmovanja. "Dogovoriti se je bilo treba z žičničarji in predstavniki kluba, urediti logistiko in namestitve ter pridobiti vsa upravna dovoljenja. Sledi konkretizacija projekta, ki je pod nadzorom FIS, in sestava delovnih ekip. Nato pa … delo. Trenutno smo z opravljenim zadovoljni," postopke ob lisičji selitvi opisuje generalni sekretar Srečko Vilar, ki je moral zaradi selitve v Kranjsko Goro oklestiti spremljevalni program, vključno z javim žrebanjem štartnih številk. Kljub temu Mariborčani verjamejo, da bodo izvedbo zaključili vsaj s pozitivno ničlo oziroma si obetajo vsaj nekaj dobička, ki bi ga prenesli v klubski pogon.

56. Zlata lisica (Kranjska Gora): slovenska ponudba Sobota (veleslalom 10.00/13.00): Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Neja Dvornik, Nika Tomšič in Rebeka Oblak.



Nedelja (slalom 10.15/13.45): Meta Hrovat, Ana Bucik, Maruša Ferk, Neja Dvornik, Klara Livk in Nika Murovec

"Pripravljene so, zdaj pa …"

Uspešnost priprav na terenu pa je lahko v tem tednu opazoval tudi del slovenske reprezentance. Meta Hrovat, Tina Robnik in Ana Bucik, sicer tudi najmočnejša orožja, trenirajo namreč prav v Podkorenu, na progi pod sedežnico, le dober lučaj od tekmovalne proge. "Za nami je niz dobrih treningov. Izkoristili smo vsak dan, pri čemer bi se zahvalil Kranjskogorčanom, ki so nam šli zelo na roko. Trenirali smo na podlagi, na kateri je mogoče pridobiti prave občutke. Zdaj je treba to pokazati še na tekmi. Res je, tu smo trenirali več kot konkurenca. Toda na tekmi je treba to pokazati. Samo po sebi to še ni prednost. Trdim, da rezultat ne bo izostal, če bodo dekleta smučala tako, kot znajo. Lahko le rečem, da so pripravljena," pred domačima tekmama razmišlja glavni trener ženske reprezentance Janez Slivnik.

Nika Tomšič: prva priložnost v svetovnem pokalu. Foto: Sportida

Priložnost tudi mladim

Poleg omenjene trojice, za katero trener pravi, da je v dobri formi, bodo v Kranjski Gori slovenske barve branile še Maruša Ferk in Neja Dvornik, ki sta do danes nastopali na tekmah daljnovzhodnega pokala v Jongpjongu, Klara Livk ter debitantke v svetovnem pokalu – 19-letna Nika Tomšič ter 18-letni Rebeka Oblak in Nika Murovec. "Edina, ki je med mlajšimi 'povohala' svetovni pokal, je Dvornikova. Od nje pričakujem, da bo najboljša med njimi. Za ostale bo to nabiranje izkušenj. To nas nič ne stane. Dekleta lahko dobijo občutek, koliko jim še manjka. Težko pričakujemo kakšen 'bum', da bi bila kakšna 24. A smučanje se začne s točke nič. Pustimo se presenetiti. Upam, da jih ne bo strah," o mlajšem delu razmišlja Slivnik.