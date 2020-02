Slovenska lisičja veleslalomska veselica

Ob zmagi Alice Robinson v morju slovaških zastav, ki so pozdravile drugo mesto Petre Vlhove, je za veliko slovensko zadovoljstvo v veleslalomskem delu kranjskogorske Zlate lisice poskrbel domači tercet z Meto Hrovat na tretjem, Tino Robnik na šestem in Ano Bucik 14. mestu.

Nasmeh trenerja slovenske reprezentance Janeza Slivnika je bil v ciljnem izteku podkorenske proge razumljiv. Zrcalil je izjemen ekipni uspeh domače zasedbe, v kateri je vodilna trojica poskrbela za svoje najboljše veleslalomske rezultate v karieri. Še posebej vesela je bila Meta Hrovat, ki je na domačem pragu, le streljaj od domače hiše, drugič v karieri stopila na stopničke svetovnega pokala. Tretje mesto si je tokrat delila s Švicarsko Wendy Holdener, medtem ko sta bili tokrat razred zase novozelandska najstnica Alice Robinson, ki je po Söldnu 2019 slavila še drugo zmago, in ljubljenka množice navijačev Petra Vlhova.

Redko ponosna, danes je

"Dvakrat na stopničkah, dve različni zgodbi. Prvič je vendarle prvič. Nekaj posebnega. Zdaj pa doma … Nikoli si nisem predstavljala, da mi lahko to uspe prav v Podkorenu. Morda sem prav zaradi tega pred drugo vožnjo čutila pritisk. Zame je znano, da dobro smučam sproščeno. Vseeno sem v ciljnem delu znala iztisniti še malce za končni uspeh. Nisem človek, ki bi bil velikokrat ponosen nase. Danes sem," je po tretjem mestu dejala Meta, ki je do danes na stopničkah stala le enkrat. Ob koncu meseca bosta minila dve leti od njenega tretjega mesta v Lenzerheideju.

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Na pravi strani stotink

Hrovatova je bila tretja že po prvi vožnji, tako da jo je v drugo čakal tudi zahteven psihološki izpit. Vsekakor se ji ni bilo lahko postaviti v štartno hišico z lepim pogledom na domačo dolino, ob zavedanju, kaj lahko doseže. Že po nekaj zavojih je bilo jasno, da je kos pritisku. Hitro je začutila snežno podlago, elegantno prehajala čez prelomnice, ob zavoju na zadnjo strmino pa hitro ujela visoko linijo, ki jo je nato ob spretnem ritmu držala vse do konca. Ker sreča spremlja hrabre, je bila tokrat tudi na pravi strani igre stotink, saj je Marto Bassino ugnala za pičlo stotinko, za še pet več pa rojakinjo Tino Robnik.

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Čeprav je Robnikovo od odra za zmagovalke ločilo le šest stotink, pa Savinjčanka ni skrivala navdušenja nad svojim največjim uspehom (do danes je bilo to 7. mesto) in tudi podvigom reprezentančne sotekmovalke. "Dve dobri vožnji in odličen rezultat," je dejala Lučanka in uživala v družbi Ane Bucik. Novogoričanka je namreč s 14. mestom krepko popravila svoj najboljši veleslalomski rezultat (do danes 23.). "Pristop je bil pravi. Nisem se branila, temveč sem napadala," je bila zadovoljna Bucikova.

Novozelandski najstniški blisk

"Smučala sem povsem na limitu. Ko je tako, nikoli ne veš, kako hiter si. Zato sem bila tokrat navdušena nad odličnim časom. Takšno vožnjo sem imela v mislih že po prvem teku. Ta se mi ni povsem posrečil, saj sem po odličnem zgornjem delu nato storila napako," pa je po tekmi pripovedovala novozelandska osvežitev smučarske karavane Alice Robinson, ki je predlani prav v Kranjski Gori prvič nastopila v svetovnem pokalu, se lani v Mariboru prvič prebila v finale, tokrat pa ugnala vse. "Očitno so tekme v Sloveniji nekaj posebnega zame," se je nasmehnila.

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Nova slovenska obraza na svetovnem pokalu

Zadovoljstva z reprezentančnimi sotekmovalkami pa po prvi vožnji ni mogla deliti Neja Dvornik, ki je na 37. mestu za 78 stotink sekunde zgrešila preboj v finale. Njena osredotočenost na tekmo ni mogla biti stoodstotna, saj je nanjo pripotovala skoraj neposredno z letališča. V preteklem tednu je namreč nastopala na tekmah daljnovzhodnega pokala v Južni Koreji. Poleg nje sta se občinstvu predstavili tudi Rebeka Oblak, ki je za trideseterico zaostala 99 stotink sekunde, in Nika Tomšič, za katero se je poizkus končal v snegu. Za obe je bil to debitantski nastop na svetovnem pokalu.

Pohvale organizatorjem

Tretja slovenska debitantka na 56. Zlati lisici bo na nedeljskem slalomu 18-letna Nika Murovec, ki se bo na štartu pridružila Hrovatovi, Bucikovi, Dvornikovi, Klari Livk in Marušu Ferk. Ker glavnino omenjenih čaka nastop z višjimi štartnimi številkami, velja poudariti zelo kakovostno snežno podlago, s katero štajersko-kranjskogorska smučarska koalicija rešuje Zlato lisico. Ta se je še osmič v zgodovini v zadnjih trinajstih letih preselila na Gorenjsko. S tem se mnogi pod Pohorjem niso mogli sprijazniti, tako da so celo iz Maribora prihajale pritožbe o lobijih.

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Brez prve dame svetovnega pokala

Za Zlato lisico z gorenjsko priponko pa se letos ne poteguje prva dama svetovnega pokala in dobitnica zadnjih treh velikih kristalnih globusov Mikaela Shiffrin, sicer tudi zmagovalka obeh tukajšnjih preizkušenj leta 2018. Ameriška zvezdnica, ki je v svetovnem pokalu nazadnje nastopala ob koncu januarja v Banskem, namreč po tragični smrti očeta Jeffa ostaja v ZDA. Njen datum vrnitve ostaja na ravni ugibanj, 24-letna zvezdnica pa vseeno ohranja položaj na vrhu skupnega seštevka svetovnega pokala, čeprav sta Federica Brignone in Petra Vlhova nevarno načeli njeno prednost.

Kranjska Gora, veleslalom (Ž), 2. vožnja:

