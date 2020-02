Pogled v slovensko smučarsko prihodnost: triperesna deteljica

Kdo so najstnice, ki so v senci Mete Hrovat in njenega boja za najvišja mesta v kranjskogorski izvedbi tradicionalne Zlate lisice dobile prvo priložnost na smučarskih tekmah svetovnega pokala? Kako visoko merijo Nika Murovec, Rebeka Oblak in Nika Tomšič, ki so tokrat ostale brez prvih točk?

Ula Hafner, Eli Plut, Saša Brezovnik, Sara Globočnik, Monja Orbič, Desiree Ajlec … Zveni znano? Vse to so smučarke, ki so v preteklih letih dobile priložnost na domačih tekmah svetovnega pokala, vse v upanju, da jim bodo izkušnje s krsta prišle zelo prav ob vračanju med elito z veliko bolj konkurenčnimi cilji, a na koncu niso vknjižile nobene točke. Na drugačen scenarij upajo 18-letni Nika Murovec in Rebeka Oblak ter leto starejša Nika Tomšič, tercet slovenskih debitantk na 56. Zlati lisici.

Poleg mladosti in prve izkušnje v svetovnem pokalu je skupni imenovalec vseh tudi velikanski preskok, saj prva nima niti enega nastopa v evropskem pokalu, druga 14, tretja pa enega. A ob skromni bazi in velikem razkoraku med članicami prve ekipe in naslednicami gre za trojico, ki po mnenju strokovnega štaba kaže največji potencial.

Oblakova je bila v sobotnem veleslalomu na 39. mestu od finala oddaljena slabo sekundo, Tomšičeva je po napaki v zgornjem delu odstopila, Murovčeva pa je bila v prvi vožnji nedeljskega slaloma z zaostankom 9,26 prepričljivo najpočasnejša. "Nismo pričakovali senzacionalnega preboja. A če imamo možnost, zakaj mladim puncam ne bi dali priložnosti, da začutijo svetovni pokal in se nato vrnejo na svojo raven," se je glasil komentar trenerja Janeza Slivnika.

In kaj pravzaprav je raven tega terceta? Kdo so? In kako daleč je za njih svetovni pokal?

Rebeka Oblak med krstnim nastopom v svetovnem pokalu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Življenja brez smučanja si ne predstavljam"

Zdi se, da je od ravni svetovnega pokala še najmanj oddaljena Oblakova, sicer 18-letna dijakinja kranjske Gimnazije Franceta Prešerna. Navsezadnje ima v svoji smučarski biografiji zapisanih že 14 nastopov na tekmah evropskega pokala, navdušila pa je s petim mestom na paralelnem veleslalomu v Kronplatzu.

"Na progi sem neizmerno uživala. Trudila sem se, da bi se predstavila v dobri luči ter v dobrem ritmu prišla do cilja. V strmini sem imela nekaj težav z ravnotežjem, tako da me je nekoliko potisnilo na zadnjico. Tam sem veliko izgubila. Dobila pa sem potrditev, da sem na pravi poti," pravi najstnica iz Gorenje vasi, sicer članica ASK Poljane.

V mlajših kategorijah je že vknjižila nekaj uspehov, med drugim tudi drugo mesto v lanskoletni veleslalomski preizkušnji festivala evropske olimpijske mladine na Jahorini. "Pripravljena sem trdo delati, da bi se visoko zavihtela tudi v članski konkurenci. Smučanje je pač moje življenje. Kako naprej? Prva misel je evropski pokal in kakšna uvrstitev med najboljših deset. Cilj sezone pa bo tudi mladinsko svetovno prvenstvo," pravi Oblakova, ki bo tudi ena od domačih tekmovalk bližajočega se evropskega pokala na Krvavcu.

Za Niko Tomšič se je sobotni nastop končal še pred ciljem. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Kam? Na vrh svetovnega pokala

Še več odločnosti je v ciljnem izteku podkorenskega poligona pokazala Nika Tomšič. "Vesela sem bila priložnosti, ki jo razumem kot nagrado in usmeritev. Čaka me še veliko dela, če želim poseči tja, kamor želim. Kam? Na vrh svetovnega pokala. Vsaj enkrat. V prihodnosti, seveda. Ta pot sprva vodi skozi dokazovanje na tekmah FIS. Sledi evropski pokal, nato pa verjamem, da se bodo ponudile tudi priložnosti v svetovnem pokalu," je dejala zlata slalomistka EYOF-a 2017.

Devetnajstletna Štajerka sicer ni skrivala, da bi bila bolj vesela krsta v domačem Mariboru. Tam je bila že pred leti kot obetavna smučarka junakinja obcestnih reklamnih panojev lokalnega kluba in smučarskega središča. "To je bilo hecno. Lepo se je bilo videti. Seveda pa sem dobro vedela, da nisem storila še ničesar," se je nasmehnila dijakinja četrtega letnika II. mariborske gimnazije.

Članica SK Pohorje Maribor in C-slovenske reprezentance letošnjo sezono vidi predvsem v luči vračanja po poškodbi. Njen cilj je dokazovanje v evropskem pokalu, kjer upa na prve točke, in pa mladinsko svetovno prvenstvo v Narviku na Norveškem.

Nika Murovec: v enem mesecu do krsta v svetovnem in evropskem pokalu. Foto: MaPa

Do prve priložnosti najprej v svetovnem, šele nato v evropskem pokalu

Na mesto v ekipi za MSP upa tudi Medvodčanka Nika Murovec, ki sicer brani barve ASK Kranjska Gora in je prvo priložnost v svetovnem pokalu dobila v nedeljskem slalomu. Še pred tem jo že ta mesec na Krvavcu čaka tudi prvi nastop v evropskem pokalu.

In kako je doživljala krst v svetovnem pokalu? "Pozitivna izkušnja, iz katere se bom poskušala veliko naučiti. Borila sem se na vso moč, a z nastopom ne morem biti zadovoljna. Pri številki 63 so se smučine že zelo poznale. Sicer pa je bil to tudi zame dober pokazatelj, koliko dela me še čaka; v prvi vrsti osvajanje tehnike. Tudi kilometrine mi še primanjkuje," odgovarja Murovčeva.

Pravi, da ni imela pretirano velikih oči, ko je ob sebi videla Petro Vlhovo, Anno Svenn Larsson, Wendy Holdener in druge velike dame svetovnega pokala. "Poskušala sem se osredotočiti na svoje smučanje," pravi Nika, ki za razliko od preostalih dveh debitantk, ki sta kot vzornico izpostavili Lindsey Vonn, nima tekmovalke, po kateri bi se zgledovala. "Od vsake smučarke se poskušam čim več naučiti," pravi.