V novo pravljico je povabil tudi Tino Maze

Livio Magoni je imel pred tremi sezonami na mizi slovensko smučarsko ponudbo, a se je odločil za slovaški izziv in postal trener samostojne ekipe Petre Vlhove. Njegovo delo je že obrodilo sadove, saj je 23-letna Slovakinja trenutno druga dama svetovnega pokala. Druga je tudi v slalomskem seštevku svetovnega pokala. Na svojem računu ima šest zmag in skupno 20 uvrstitev na stopničke.

"Želimo nadaljevati v tej smeri," pravi italijanski strokovnjak in ob tem ne skriva, da črpa tudi iz izkušenj, ki si jih je nabral ob delu z najboljšo slovensko alpsko smučarko Tino Maze. Andrea Massi ga je v Team to aMaze zvabil leta 2010. Kar tri sezone je bil pomemben član ekipe. Z Mazejevo je bil tudi v rekordni sezoni 2012/13, po kateri se je preselil v italijansko ekipo. Vseeno je z Massijem in Mazejevo ostal v dobrih odnosih, celo tako dobrih, da je edino Slovenko z zlato zimsko olimpijsko kolajno povabil v ekipo Petre Vlhove.

Livio Magoni je pečat pustil tudi v ekipi Tine Maze. Foto: Vid Ponikvar

Kar šestkrat v tej sezoni je bila Petra Vlhova druga, takoj za Mikaelo Shiffrin. Stopničkam seveda ne gre gledali v zobe, vseeno pa bi bilo zanimivo slišati, ali se ob tem vseeno pojavi kanček jeze.

Ne, vsake uvrstitve na stopničke smo neizmerno veseli. Če smo iskreni, lahko priznamo, da pred začetkom sezone nismo pričakovali takšnega niza rezultatov. Dobro smo trenirali in si obetali kakovostno sezono, a osem stopničk na enajstih tekmah … To je izjemno. Niz se je nadaljeval tudi v Zagrebu, čeprav je Petra nastopila bolna. Tega nismo javno razglašali, saj bi morda drugim ekipam s tem ponudili priložnost. Gremo naprej, vedno z visokimi cilji. Ko zapuščamo hotel, vsem v ekipi povem, da so cilj stopničke. Iz tekme v tekmo. Jasno, zmaga je še slajša.

V tej zimi ste se veselili dveh. Za mnoge je bila presenetljiva predvsem veleslalomska na Semmeringu. Tudi za vas?

Kljub napredku in dobrim predstavam zmage nismo pričakovali. V veleslalomu je osnovni cilj uvrščanje med najboljšo sedmerico. Sanjali smo tudi o boju za stopničke, saj sem že na treningih videl nekaj izjemnih veleslalomskih zavojev. Semmering je bil nato res pravljičen. Petra ima zdaj kar tri močne discipline. Zmage je slavila v slalomu, veleslalomu in na paralelni tekmi. To je korak naprej v njeni karieri.

Dotaknimo se še druge zmage v sezoni. Veselili ste se je na novega leta dan v Oslu, kjer je potekala mestna paralelna tema. Kako čustveno ste jo sprejemali, predvsem ob spoznanju, da je vaša tekmovalka v neposrednem obračunu ugnala Shiffrinovo?

Lep spomin, a kot trener poskušam izklapljati čustva. Po zmagi na Semmeringu smo veliko energije vložili v pripravo na nadaljevanje sezone. Zdaj lahko povem, da sem se sam pri sebi spraševal, ali je Petra že pripravljena na zahtevni miselni preskok, torej na vrhunskost po takšnem uspehu. Dobil sem pozitiven odgovor. Bolj kot zmage sem bil torej vesel njenega odziva. Glava je ostala na pravem mestu. Ni poletela.

S Petro Vlhovo je znova v boju za najvišja mesta. Foto: Getty Images

Vas preseneča velikanska vrzel za Shiffrinovo in Vlhovo?

Verjetno mislite na slalomsko konkurenco. Da, tukaj smo res priča položaju, v katerem sta vodilni smučarki korak ali dva pred konkurenco. A tudi v tej tekmi je očitno, da Petra s pritiskanjem na plin spodbuja svojo največjo tekmico. Po drugi strani se na ta način odmikata od preostalih. Sta na višji ravni. Ta razlika me nekoliko preseneča. Osebno sem sicer osredotočen predvsem na Petro. Poleti smo veliko in dobro delali. Vedel sem, da se lahko približa Mikaeli, a za zmage to še ni dovolj.

Predlani smo vas srečali tudi na Krvavcu, kjer je Vlhova nastopila na slovenskem državnem prvenstvu. Tedaj ste napovedali postopno dodajanje disciplin. Kje ste na tej poti danes?

Vztrajamo pri obeh tehničnih disciplinah, na svetovnem prvenstvu v Aareju pa se bo udeležila tudi kombinacije. Verjamem, da se tudi tam lahko vmeša v boj za kolajno, sicer pa je dodajanje disciplin zelo zahteven projekt. Otežujejo ga še paralelne tekme. Lotili smo se jih zelo resno. Morda tudi na račun tega nekoliko trpi trening hitrih disciplin, a to ostaja v dolgoročnem načrtu. Morate pa vedeti, da je to zelo utrujajoče. Ne le za smučarko, temveč tudi za spremljevalce. Pozoren sem na odziv preostalih članove ekipe. Nočem jih "ubijati" s predivjim tempom.

Ob vašem odgovoru smo se nehote spomnili nore sezone Tine Maze, s katero ste se leta 2013 veselili 2.414 točk.

Tudi jaz sem se spomnil. Moje delo s Tino in njeno ekipo je bilo izjemno. Rezultati so bili odlični, spomini lepi. Po drugi strani pa je bilo vse skupaj neverjetno naporno. Noro! Nastopila je na prav vseh tekmah v sezoni. Ko smo se odpravljali na tekmo, nismo šli tekmovat. Ne, podajali smo se po stopničke. Tedaj smo bili v norem ritmu. Vsega skupaj nismo razumeli, a ko danes gledam nazaj, si lahko priznam, da se nisem povsem zavedal zahtevnosti in odmevnosti. Šele danes vidim in cenim doseženo. Ne vem, kako je lahko Tina vse to zdržala. Noro!

Petra Vlhova je v tej zimi prvič v karieri slavila tudi veleslalomsko zmago. Foto: Getty Images

Ostajate v stiku z njo in Andreo Massijem?

Seveda. Vesel sem, da mi po Petrinih uspehih čestitata. Vselej me spodbujata k napredku. Lahko vam zaupam tudi, da sem pred preteklo sezono Tino povabil k sodelovanju. Imel sem idejo o njeni vključitvi v ta projekt. Želel sem, da bi s Petro delila izkušnje, da bi ji vcepila zmagovito miselnost.

In?

Mislim, da ima zdaj Tina z družino drugačno delo. Veliko pomembnejše.

"Slovaško zanimanje za smučanje je izjemno," pravi Livio Magoni. Foto: MaPa Na tekmah Vlohovo spremlja vse več slovaških novinarjev. Tudi slovaških zastav je vse več. Na kakšen način bi na tej ravni potegnili vzporednico med Tino in Petro?

Pritisk je na Slovaškem celo večji kot v Sloveniji. Tina je namreč nadaljevala izjemno uspešno slovensko zgodbo. Še v tujini nam je jasno, kaj za vaše smučanje pomenijo Bojan Križaj, Rok Petrovič in drugi junaki. Pri tem je pomembno tudi to, da je bilo vaše smučanje uspešno na ženski ravni. Slovaška? Pred Petro je bila le Veronika Zuzulova. Celotno breme je na Petri Vlohovi, zanimanje pa je izjemno. Vse skupaj me spominja na italijansko evforijo ob uspehih Alberta Tombe. Navijači so pripravljeni prepotovati tisoč kilometrov za skupno fotografijo s Petro. Na Slovaškem je za nas težava že zgolj točenje goriva. Na bencinskem postajališču ljudje odpirajo vrata, prosijo za fotografije, podpise … Noro. Pritisk je zelo velik, a Petra ga uspešno nadzira.

Vam pogled uide tudi proti hitrim disciplinam? Kako komentirate dosežke Ilke Štuhec?

V hitrih disciplinah je razred zase. Ko telo in glava delujeta, je praktično nepremagljiva. Trenutno nima prave konkurence. Morda se ji ob uspešni vrnitvi lahko nekoliko približa Sofia Goggia.