Težave ter izzivi v senci Ilkinih in Žanovih uspehov

Nov smučarski teden svetovnega pokala slovenskemu taboru znova omogoča, da preizkusi najmočnejša orožja ali, povsem natančno, orožji. Ilko Štuhec, ki je po dvojnem zmagoslavju v Val Gardeni in krajšem smučarskem umiku že od preteklega četrtka na treningih v San Pellegrinu pri Civetti, čaka ob koncu tedna dvojni hitrostni program v St. Antonu. Prvi veleslalomski adut Žan Kranjec pa bo v soboto v Adelbodnu v svoji paradni disciplini nastopil prvič po decembrski zmagi v Saalbachu. Oba bosta znova merila visoko, s ponovitvijo najboljših dosežkov pa bi lahko vnovič zameglila pogled na manj kakovostno sezono reprezentančnih sotekmovalcev, nad katero vse glasneje negodujejo tudi trenerji.

Štefan Hadalin bo imel priložnost za odgovor trenerju že ob koncu tedna v Adelbodnu. Foto: Sportida

Bergant izziva Hadalina

Za slabo voljo je poskrbel predvsem pretekli konec tedna z dvojno slalomsko ničlo. Moško bi skoraj preprečil prav Kranjec, ki je po spodbudnem nastopu odstopil tik pred ciljem. Trenerja Klemna Berganta pa bolj skrbi podoba Štefana Hadalina, ki je bil še na drugem zaporednem slalomu prepočasen za finale. Bergant razloge išče izključno pri tekmovalčevi glavi, torej pri pripravi na tekmovalčev pristop. "Nekaj se bo moralo spremeniti, saj slabo tekmuje. Na tekmi ne naredi tistega, kar pač zna. Roko na srce, v tej zimi mu je uspela zgolj ena res vrhunska vožnja. To je bil drugi tek Saalbacha. Tam je bila prva vožnja povprečna. Podobno velja za Levi. V veleslalomu mu ne gre. To je težava," pravi Bergant, ki seveda dobro zaveda, da v ekipi zgolj dveh tekmovalcev tovrsten izpad še toliko bolj bode v oči.

Šteharnik pogreša tekmovalnost

Dan pred tem je z glavo zmajeval tudi glavni trener slovenske ženske reprezentance Denis Šteharnik, ki je pred kritikami upravičeno obvaroval Meto Hrovat, povratnico po težavah z gležnjem. Kritičen je bil do Ane Bucik, ki ostaja pri eni uvrstitvi med dobitnice točk v tej sezoni, in Maruše Ferk, za katero je še tretja zaporedna ničla. Obema je očital pomanjkanje tekmovalne iskre. "To je smučanje, ne pa tekmovanje. Gre za pasivno smučanje v želji po prihodu v cilj. Ob pritisku agresivnih smučark iz ozadja je to premalo," je dejal po zagrebški tekmi in pred torkovim slalomom v Flachauu (slovenske barve bodo branile Bucikova, Ferkova, Hrovatova in Andreja Slokar) ter dodal: "Anina tehnika se ne spreminja tako, kot bi se morala. Tega se zaveda, a se še ni odzvala. Maruša v zahtevnih delih smuča preveč obrambno. To ni dovolj."

Ana Bucik v iskanju poti iz krize. Foto: Getty Images

"Kritična točka"

Težava ekipe, v kateri je trener Šteharnik dovolil tudi veliko število zunanjih pomočnikov, je globlja kot zgolj Zagreb s festivalom izjemno visokih zaostankov in točkovno ničlo. "Kriza se poglablja. Moramo do kritične točke, da bi se vnovič dvignili. Tekmovalke je treba soočiti z realnostjo. Pod nogami imajo agresiven material, ki zahteva tudi takšno tehniko. Treba je smučati napadalno, sicer tehnika ni kompatibilna z opremo. Skrbi me, da se na določene napake punce ne odzovejo. Revolucije do torka sicer ne gre pričakovati, a spremembe bodo potrebne. Naj bodo zadnji rezultati streznitev. Zavedam pa se trenutno nizke psihološke točke. Za nameček Hrovatova kot najboljša zaradi zdravstvenih težav ni mogla potegniti voza," razmišlja Šteharnik, ki trenerske tolažbe ne more iskati niti v rezultatih pridružene članice ekipe Srbkinje Nevene Ignjatović. Tudi ona je namreč v veliki rezultatski krizi.

Penov izziv: Čater in Kline

S tekmovalnim obrazom svojih adutov pa ne more biti zadovoljen niti trener moške ekipe za hitri disciplini Peter Pen. Po prvih štirih postajah hitrostne karavane svetovnega pokala je pozitivno oceno pripisal le Mihi Hrobatu in Klemnu Kosiju, ki še vedno okreva po padcu v Bormiu, zato je vprašanje, kdaj se bo vrnil. "Medtem ko Klemen vadi samostojno, pa so se fantje po novem letu zbrali na krajših kondicijskih pripravah v Strunjanu. To so bile tudi mentalne priprave," pravi trener Pen, ki nikakor ne more biti zadovoljen s tistima, od katerih je pričakoval največ. To pa sta v preteklih letih najmočnejša člana ekipe Martin Čater in Boštjan Kline. Zadnji postaja vse bolj bleda senca nekdanjega smukaškega prvokategornika in celo zmagovalca tekme svetovnega pokala.

Boštjan Kline je zadnje smukaške točke osvojil 27. 1. 2018. Foto: Sportida

V upanju na zasuk

"Z Boštjanom bi moralo sedeti več ljudi. Predvsem pa mora marsikaj razčistiti sam pri sebi. Je marljiv. Delovnih navad mu ne gre očitati. A pogovor z njim je vedno podoben. Tudi moji poskusi izzivanja njegove napadalnosti so bili neuspešni," pravi Pen, ki bo Klineta ta teden poslal ne tekmi evropskega pokala v Wengen. "Količina treninga ni vprašljiva. Tudi oprema večinoma deluje, čeprav s čevljem še ni vse tako, kot bi moralo biti. Vedno pa zataji na tekmi. Kaj preostane? Tekmovanje. Zato ga pošiljam v Wengen že na evropski pokal. Ne gre za lovljenje FIS-točk. Namen je realizacija na progi," pojasnjuje šef smukačev, ki izziv vidi tudi v Čatru, ki ga, kot vse kaže, še ni povsem prepričal, da je lahko tudi smukač. "Zapravil je štartne privilegije. Čaka ga prebijanje z višjimi štartnimi številkami, zato se bojim, da se njegova smukaška sezona razvija v napačno smer. Čakajo pa naju tudi še pogovori," je sklenil Pen.