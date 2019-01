Ko ne gre in ne gre, sezona pa neusmiljeno teče

Če si je kdo v smučarskem svetu želel, da bi prehod v novo leto resnično pomenil tudi nov začetek, je bila to Ana Bucik. Njena slalomska pot je po letih vzpona in uspešnega prebijanja v neželeno smer zavila že v večjem delu pretekle zime. V novi sezoni pa je (bil) edini oprijemljivi rezultat 22. mesto iz Courchevelu, dobro izhodišče iz Killigtona pa medtem že jalova tolažba. Zagrebška preizkušnja je postregla z novim velikim razočaranjem. Z velikanskim zaostankom kar šestih sekund in štirih stotink sekunde namreč po povsem razglašenem nastopu, polnem nezanesljivih zavojev in brez prave ostrine, ni bila le krepko za najhitrejši Mihaelo Shiffrin, temveč tudi debelo sekundo in dve desetinki oddaljena od finala. Na skromnem 46. mestu med skupno 54 uvrščenimi.

"Slabo od štarta do cilja"

"Slabo smučanje. Od štarta naprej," je v ciljnem izteku prve vožnje slaloma na Sljemenu nad hrvaško prestolnico z glavo zmajevala Bucikova in priznala, da na dolgi in ledeni progi nikakor ni našla pravega pristopa z ustrezno kombinacijo napadalne odločnosti in mehkobe. Že na oko je delovala preveč previdno in premalo agresivno. "Nisem pustila teči smuči. Sem napadala, a občutki niso bili pravi. Zaostanek je vsekakor prevelik. Že med samim smučanjem sem čutila, da to ni pravi nastop. Ob pogledu na semafor je bil zaostanek še nekoliko večji. Da, zaostanek je velik. A s prikazano vožnji sem si ga tudi zaslužila," je dejala Ana, ki je bila predlani v Zagrebu enajsta, lani pa 24.

Zagreb ni prinesel zasuka. Foto: Reuters

Ko ne gre in ne gre

Tokratni rezultatski spodrsljaj, ki ga je kritiziral tudi trener Denis Šteharnik, bi sicer Primorka lažje prenesla, če ne bi bil vpet v niz slabih rezultatov, ki so dodobra načeli njeno samozavest. Na petih klasičnih slalomih sezone je namreč le enkrat prišla do točk. "Ne steče … Ko smučam dobro, storim napako. Naslednjič nastopim s slabimi občutki. Upam lahko le, da se bo vse skupaj enkrat obrnilo meni v prid. Do takrat pa mi preostale le, da treniram," pripoveduje Novogoričanka, ki si je sicer profesionalno vzela čas za pogovor, ob tem pa je zavestno krotila čustva. "Pogosto jočem. A to skušam početi, ko sem sama," je ob koncu priznala.

V torek nova priložnost. Foto: Grega Valančič/Sportida

In kako niz poraz vpliva na samozavest in občutke pred tekmo? "Priznati moram, da se tekem ne veselim več tako, kot sem se jih pred kakšnim letom ali dvema. Težko se je veseliti novih priložnostih in jih nato neizkoristiti. Pravzaprav je iz tekme v tekmo težje. Vse skupaj vpliva tudi na moj vsakdan. Pridejo dnevi, ko znam vse skupaj odmislili in se 'resetirati'. Žal pa so tudi trenutki, ko se spominjam neuspehov. Ni mi lahko. V prvi vrsti sem jaz najbolj razočarana nad temi rezultati. Od te sezone sem veliko pričakovala, pa pokazala bolj malo. A moram naprej," pripoveduje visokorasla slalomistka, ki se je v svoji karieri sedemkrat zavihtela med najboljšo petnajsterico na slalomskih tekmah svetovnega pokala. Nazadnje na zadnjem finalu SP v Aareju.

Menjave smuči ne obžaluje

Razlogov za slabo sezono zdaj že nekdanja prvokategornica ne želi iskati v podlagah ali konfiguracijah terenov. Pravi, da je v želeni formi lahko napadalna na vsaki tekmi. Tudi poletne odločitve za slovo od Stöcklija in prestop k Salomonu ne obžaluje. Žarek upanja išče v občasnih dobrih predstavah na treningih, čeprav tudi tam še zdaleč ni brezhibna. Kritične pa so predvsem predstave na tekmah. Brez prave igrivosti, visoke stopnje tveganja in napadalne ostrine. "Trudim sem. Želim si, da bi dobro predstavo prenesla tudi na tekmo. S trenerjem iščem razloge za tekmovalno zakrčenost. Skušam biti sproščena. Moja trenutna največja težava pa je pomanjkanje samozavesti," o nezavidljivem položaju razmišlja Ana, ki bo nove priložnosti deležna že na torkovem nočne slalomu v Flachauu, ob vse slabšem položaju na FIS lestvici pa e pogleduje tudi proti tekmam nižje ravni.