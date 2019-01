Tekmici Ilke Štuhec že brusita smuči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

LINDSEY VONN IN SOFIA GOGGIA PRED VRNITVIJO

Sofia Goggia in Lindsey Vonn sta se vrnili na smuči.

Sofia Goggia in Lindsey Vonn sta se vrnili na smuči. Foto: Getty Images

Medtem ko so misli Ilke Štuhec pri pripravi na preizkušnji v St. Antonu, pa se z vrnitvijo v karavano svetovnega pokala po poškodbah spogledujeta Sofia Goggia in Lindsey Vonn.

Najboljša aktivna slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec se je danes s svojim štabom preselila v San Pellegrino pri Civetti, kjer jo čakajo priprave na nadaljevanje sezone svetovnega pokala. Štajerka bo seveda izpustila slalomski preizkušnji v Zagrebu in Flachauu, prvič po dveh zmagah v Val Gardeni pa bo nastopila 12. in 13. januarja, ko bo hitrostni preizkušnji gostil St. Anton. V smučarskem središču, kjer je bilo pred 17 leti tudi svetovno prvenstvo, je doslej nastopala le pred petimi leti, ko je bila 20. v smuku, in ob zgodovinski superveleslalomski zmagi Tine Maze (takrat je dopolnila zbirko zmag v vseh disciplinah) 31.

Lindsey Vonn že v Evropi

S preizkušnjama v St. Antonu se bo sicer začel tudi klasični januarski niz hitrostnih preizkušenj, ki se bo nato nadaljeval v Cortini d'Ampezzo in Garmisch-Partenkirchnu. Na teh tekmah pa lahko Štuhčeva pričakuje tudi okrepitev konkurence. Iz ameriške smučarsko-deskarske zveze so namreč potrdili, da se je Lindsey Vonn že preselila v Evropo, kjer se bo pripravljala na vrnitev v svetovni pokal. Točnega datuma in posledično kraja prve tekme v poslovilni sezoni, v katero se zaradi poškodbe kolena podaja z zamudo, še niso sporočili.

Sofia Goggia že na snegu

Po oktobrskem zlomu gležnja pa se je tik pred novim letom na smuči vrnila najboljša smukačica pretekle zime in olimpijska prvakinja v najhitrejši disciplini Sofia Goggia. Po samostojnih treningih se bo ta teden na progi v italijanskem smučarskem središču Pozza di Fassa pridružila reprezentančnim sotekmovalkam, vseeno pa se zdi njen nastop v St. Antonu nerealen. Po namigih iz Italije naj bi prvič po lanskem finalu svetovnega pokala znova nastopila na tekmah v Cortini d'Ampezzo.

Ilka Štuhec je po vrnitvi po poškodbi že vknjižila dve zmagi. Foto: Sportida

Boj za globuse

Povratnici merita predvsem na posamične tekme in svetovno prvenstvo v Aareju, medtem ko pa se z bojem za visoke uvrstitve v seštevkih svetovnega pokala ne obremenjujeta. V tekmi za smukaški globus je sicer po treh tekmah v najboljšem položaju Nicole Schmidhofer (226 točk), ki ima 68 točk prednosti pred Štuhčevo in še pet več pred Michelle Gisin. Na vrhu superveleslalomske lestvice pa je Mikaela Shiffrin, ki je dobila dve tekmi, tretjo pa je izpustila (200 točk). Sledijo Ragnhild Mowinckel (175), Tina Weirather (156) in Ilka Štuhec (144).

Slovenska postava za Zagreb



Medtem ko bo Ilka trenirala, bodo slovenske barve v sobotnem slalomu v Zagrebu branile Ana Bucik, Maruša Ferk in Neja Dvornik, na štartu nedeljskega moškega slaloma pa bosta Štefan Hadalin in Žan Kranjec.