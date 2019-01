Meta Hrovat se vrača

Medtem ko iz Zagreba pred tekmovanjem za Snežno kraljico, ki vključuje ženski in moški slalom svetovnega pokala (5. in 6. januar), prihajajo vesti o vrhunsko pripravljeni progi, pa so v slovenskem taboru potrdili vrnitev Mete Hrovat. Kranjskogorčanka je imela v zadnjem mesecu težave s predelom noge pod levim gležnjem, kjer so ji zaradi nakopičene tekočine opravili punkcijo.

Zaradi bolečin ob zapetem smučarskem čevlju je v decembru izpustila dvojni tehnični program v Courchevelu in na Semeringu. Zdaj pa je pripravljena na vrnitev v družbi Ane Bucik in Maruše Ferk, ki si prav tako želita, da bi bil začetek leta boljši kot pa je bil zaključek preteklega.

Kljub štirim izpuščenim preizkušnjam pa je 20-letna Gorenjka točkovno še vedno najboljša slovenska smučarka v tehničnih disciplinah. V sezoni, ki je bila v prvem delu za celotno ekipo slabša od pričakovanj, je namreč zbrala 29 točk v slalomu in 13 v veleslalomu, njen najboljši rezultat sezone pa je 12. mesto na slalomu v Leviju.