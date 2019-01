Shiffrinova zmagala, Vlhova tekmovala, Slovenke smučale

Če je bila "moška" slalomska proga z ledeno podlago, terenskimi obrati in nadpovprečno dolžino pravi preizkus vrednosti moči v ženski smučarski karavani svetovnega pokala, smo na tradicionalni Snežni kraljici na Sljemenu nad Zagrebom dobili novo potrditev velike premoči Američanke Mikaele Shiffrin. Ob tem pa je hrvaški trenutek resnice pokazal tudi trenutno bledo podobo slovenske ženske reprezentance. V tekmi velikanskih zaostankov se namreč nobeni od četverice na štartu ni uspelo prebiti v finale. Še najbližje prvim točkam v karieri pa je bila v svojem šestem nastopu v svetovnem pokalu komaj 17-letna Neja Dvornik (32. mesto).

Deja vu: 1. Shiffrin, 2. Vlohova

Še šesti zaporedni slalom sezone (pet klasičnih in paralelni v St. Moirtzu) se je končal z zmago Shiffrinove pred Slovakinjo Petro Vlhovo. Čeprav je slednja postavila najboljši čas druge vožnje, pa je bila vendarle daleč od zmage. Izjemna Američanka si je namreč že v neverjetnem prvem teku priborila velikansko prednost. Na koncu jo je obdržala sekundo in 25 stotink. Za 52. zmago v karieri. O veliki vrzeli med najboljšimi in ostalimi pa dovolj pove podatek, da je Wendy Holdener na tretjem mestu zaostala 1,75, Frida Hansdotter na četrtem mestu že skoraj tri sekunde, Katharina Truppe na desetem mestu pa že več kot štiri sekunde in pol.

Foto: Reuters

Slovenska ničla

Medtem ko je že omenjena Dvornikova, ki si je lahko prislužila pohvale za pristop, prve točke zgrešila za 18 stotink sekunde, pa so krepko za pričakovanju ostale tiste, od katerih so si v slovenskem taboru obetali največ. Še drugo zaporedno slalomsko preizkušnjo so varovanke trenerja Denisa Šteharnika končale brez ene same točke. V tej zimi najbolj stabilna slovenska slalomistka Maruša Ferk je bila z zaostankom petih sekund in petih stotink 33., še nedavna prvokategornica Ana Bucik pa s še sekundo slabšim nastopim zgolj 48. Obe med količki nista našli prave ostrine. Praznih rok pa je po odstopu ostala tudi Meta Hrovat, ki pa se lahko po težavah z gležnjem tolaži vsaj s prvim nastopom po štirih izpuščenih tekmah.

Ana Bucik znova brez točk. Foto: Reuters

Trenerjev klic: Punce, tekmujte!

Razočaran nad novo ničlo in nadaljevanjem rezultatsko neuspešne sezone je brez dlake na jeziku ostal tudi trener Šteharnik, ki tokrat ni iskal izgovorov, temveč je bil kritičen do smučanja. Popravek, prav smučanje mu gre najbolj v nos, saj, kot pravi, pogreša tekmovanje. "Punce se ne pripravijo do te mere, da bi tekmovale. To je pasivno smučanje brez tveganja. Iz ozadja pritiskajo smučarke, ki več tvegajo. Tako pač ne gre. Čas gre naprej. Če punce ne bodo posodobile pristopa, bodo ostale zadaj. Preprosto, vse to ni dovolj," je dejal glavni trener slovenske ženske reprezentance, ki je bil kritičen predvsem do Ferkove in Bucikove, prepričan o tem, da z večinsko pasivno tehniko ne izkoriščata agresivne opreme.

Ferkova bo v akciji znova v torek. Foto: Reuters

"Morda so bili cilji previsoki. Toda sezona še zdaleč ni končana. Ne mečemo puške v koruzo. Smo se pa streznili in soočili z realnim stanjem. To je to. Kako naprej? Dekleta se morajo razbremeniti in začeti tekmovati," dodaja Šteharnik in podaja žogico Ferkovi in Bucikovi. "V Zagrebu sem se preveč prepustila progi. Nisem dodajala hitrosti. Škoda je, da na tekmah ne znam unovčiti voženj s treningov. To si vsekakor očitam," pravi prva, druga pa dodaja: "Nikakor ne steče. Za nameček je samozavest vedno bolj načeta. Potrebujem zasuk, potrebujem rezultat za samozavest." Obe bosta nove priložnosti deležni že v torek zvečer, ko bo v Flacahuu potekal že osmi slalom sezone.

Zagreb, slalom, 2. vožnja:

1. vožnja: