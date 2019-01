V Oslu poražena tako Hirscher kot Shiffrinova, Slovencev sploh ni bilo

Zmagovalca atraktivne mestne tekme v paralelnem slalomu za točke svetovnega pokala v alpskem smučanju v Oslu sta Slovakinja Petra Vlhova in Avstrijec Marco Schwarz. Na preizkušnji v izteku znamenite skakalnice na Holmenkollnu slovenskih smučark ali smučarjev ni bilo, poraza pa sta doživela številki ena sezone, Avstrijec Marcel Hirscher in Američanka Mikaela Shiffrin.

Vodilna smučarka sezone Shiffrinova je klonila šele v velikem finalu, v katerem jo je premagala Slovakinja Petra Vlhova. Američanka je tako po letu 2013 le izgubila paralelno tekmo. V malem finalu sta obračunali Švedinja Anna Swen Larsson in Švicarka Wendy Holdener, za 27 stotink sekunde je bila hitrejša slednja.

PETRA VLHOVA BATTE MIKAELA SHIFFRIN 🇸🇰⛷️💪



Seconda vittoria in pochi giorni per la slovacca, che vince la finale del City Event di Oslo contro il fenomeno statunitense 👏#EurosportSCI | #OsloCityEvent pic.twitter.com/rg799FSqzA — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 1, 2019

Krstna zmaga za Schwarza

Vodilni smučar moškega dela svetovnega pokala, Avstrijec Marcel Hirscher, je v Oslu odstopil že v četrtfinalu, za zmago pa sta obračunala Britanec Dave Ryding in Hirscherjev mlajši rojak Marco Schwarz. Do prve zmage v svetovnem pokalu je prišel Schwarz, Rydingu je zmanjkalo zbranosti v zadnji vožnji dneva in ni pravilno pripeljal do cilja.

Marcel Hirscher je odstopil že v četrtfinalu. Foto: Reuters

Tretje mesto je osvojil Švicar Ramon Zenhausern, njegov tekmec v malem finalu, Šved Andre Myhrer, ni prišel do cilja.

Končni vrstni red: Moški:

1. Marco Schwarz (Avt)

2. Dave Ryding (VBr)

3. Ramon Zenhaeusern (Švi)

4. Andre Myhrer (Šve)

5. Mattias Hargin (Šve)

6. Michael Matt (Avt)

7. Marcel Hirscher (Avt)

8. Daniel Yule (Švi)

9. Clement Noel (Fra)

10. Alexis Pinturault (Fra) Ženske:

1. Petra Vlhova (Slk)

2. Mikaela Shiffrin (ZDA)

3. Wendy Holdener (Švi)

4. Anna Swenn Larsson (Šve)

5. Erin Mielzynski (Kan)

6. Irene Curtoni (Ita)

7. Christina Geiger (Nem)

8. Frida Hansdotter (Šve)

9. Katharina Truppe (Avt)

10. Katharina Liensberger (Avt)

Vrstni red v svetovnem pokalu: Moški:

Skupno (17):

1. Marcel Hirscher (Avt) 656

2. Maks Franz (Avt) 408

3. Alexander Aamost Kilde (Nor) 392

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 376

5. Axel Lund Svindal (Nor) 369

6. Dominic Paris (Ita) 366

7. Beat Feuz (Švi) 353

8. Vincent Kriechmayr (Avt) 336

9. Mauro Caviezel (Švi) 327

10. Loic Meillard (Švi) 321

...

20. Žan Kranjec (Slo) 189

56. Klemen Kosi (Slo) 58

65. Štefa Hadalin (Slo) 45

70. Martin Čater (Slo) 36

85. Boštjan Kline (Slo) 25

114. Miha Hrobat (Slo) 11 Slalom (4):

1. Marcel Hirscher (Avt) 236

2. Marco Schwarz (Avt) 235

3. Daniel Yule (Švi) 217

4. Michael Matt (Avt) 181

5. Henrik Kristofferseen (Nor) 164

6. Dave Ryding (VBr) 160

7. Ramon Zenhaeusern (Švi) 136

8. Andre Myhrer (Šve) 132

9. Loic Meillard (Švi) 110

10. Manuel Feller (Avt) 94

...

16. Štefan Hadalin (Slo) 45

27. Žan Kranjec (Slo) 24 Ženske:

Skupno (16):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1.114

2. Petra Vlhova (Slk) 668

3. Wendy Holdener (Švi) 454

4. Ragnhild Mowinckel (Nor) 418

5. Viktoria Rebensburg (Nem) 366

6. Nicole Schmidhoffer (Avt) 359

7. Federica Brignone (Ita) 357

8. Michelle Gisin (Švi) 316

9. Katharina Liensberger (Avt) 305

10. Ilka Štuhec (Slo) 302

...

58. Meta Hrovat (Slo) 41

63. Maruša Ferk (Slo) 36

83. Ana Drev (Slo) 17

93. Ana Bucik (Slo) 9 Slalom (6):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 580

2. Petra Vlhova (Slk) 500

3. Wendy Holdener (Švi) 315

4. Katharina Liensberger (Avt) 225

5. Anna Swenn Larsson (Šve) 216

6. Frida Hansdotter (Šve) 203

7. Katharina Truppe (Avt) 168

8. Erin Mielzynski (Kan) 161

9. Irene Curtoni (Ita) 153

10. Bernadette Schild (Avt) 135

...

23. Maruša Ferk (Slo) 36

Preberite še: