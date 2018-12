Trojica Slovencev na zadnjo preizkušnjo letošnjega leta

Čeprav so noge smukačev po minutah tresočega garanja, med katerim je težko iskati želeno in zamišljeno tekmovalno linijo, pošteno pekle, pa so misli že pri današnjem superveleslalomu. Od zadnje moške preizkušnje v letu 2018 bi si več lahko obetala tudi slovenska ekipa, saj so izbranci trenerja Petra Pena v drugi hitri disciplini letos veliko bolj nevarni. Vprašanje pa je, kako bo na razpoloženje v ekipi vplival petkov razplet.

Med slovenskimi smučarji se bo prvi na progo podal Boštjan Kline, ki bo nastopil s številko 14. Martin Čater bo nastopil kot 30., Miha Hrobat bo nosil število 43.

Vodilni v superveleslalomskem seštevku Norvežan Aksel Lund Svindal bo štartal tik pred Klinetom, takoj za njim pa bo nastopil še Kjetil Jansrud.

Bormio, superveleslalom: