Grd padec Klemna Kosija zasenčil dvojno italijansko zmago

Bormio je s slovito progo Stelvio znova upravičil sloves ene najzahtevnejših in tekmovalno najbolj brutalnih preizkušenj. Žal tudi nevarnih. Žrtev zahtevne preizkušnje je bil Klemen Kosi, ki si je po dveh spodbudnih treningih lahko obetal dober rezultat. Po dobrem nastopu je bil na poti med petnajsterico, a ko je že kazalo, da je premagal glavne pasti, je na eni od zadnjih prelomnic težišče pomaknil nazaj, izgubil ravnotežje, padel in prebil zaščitne ograje. Z urezninami na obrazu je sprva nemočno obležal na snegu, nato pa so ga pri zavesti s helikopterjem prepeljali v bližnjo bolnišnico.

"Njegovo trenutno stanje je vzpodbudno. Je pri zavesti in normalno odgovarja na vprašanja, premika roke in noge, ima pa bolečine v vratu in odrgnine na obrazu. Vse nadaljnje informacije bomo posredovali, ko bodo opravljeni vsi pregledi in slikanja," so ob 14.20 sporočili iz slovenskega tabora.

Padec Klemna Kosija:

Klemen #Kosi vola fuori di pista a #Bormio. Lo sloveno è subito stato portato in ospedale pic.twitter.com/GLOyBjalD2 — Giona Maffei (@GionaMaffei) December 28, 2018

Dvojna italijanska zmaga

Po Kosijevem padcu je bila tekma za nekaj časa prekinjena, a odločitev o zmagovalcu na že kar pregovorno nemirni in deloma povsem ledeni podlagi je padla že pred tem. Navdušeni so bili predvsem domačini, čeprav se dvakratni dobitnik smukaškega globusa Peter Fill zaradi zdravstvenih težav ni podal iz štartne hišice. Preizkušnjo, ki po nepisanem pravilu loči fante od moških, je dobil njegov rojak Dominik Paris, na drugem mestu pa je z zaostankom 36 stotink sekunde pristal Christof Innerhofer.

Dominik Paris: prehiter za vse. Foto: Sportida

Deseta zmaga v karieri

Na nobenem od uradnih treningov 29-letni Paris ni bil povsem pri vrhu. Postavil je sedmi in osmi čas. A ko je šlo povsem zares, je v misli znova priklical šampionske občutke. Pri vhodih v zavoje je bil najbolj stabilen, v skokih sicer dolg, a natančen, predvsem pa je vseskozi ohranjal napadalni ritem ter bil dovolj zbran in fizično čvrst vse do konca. V cilju se je tako zasluženo veselil tretje zmage v Bormiu (najboljši je bil že v letih 2012 in 2017), obenem že jubilejne desete v karieri, skupno pa je na oder za zmagovalce stopil že petindvajsetič.

Tekmeci odpadali kot po tekočem traku

Paris je prekrižal načrte Innerhoferju, ki je lahko obžaloval napake. Ker pa sta nastopila z zgodnjima štartnima številkama (2 in 7), sta lahko v cilju zadovoljno spremljala nemoč tekmecev. Kjetil Jansrud je odstopil, junak Val Gardene Aksel Lund Svindal in do danes vodilni smukač sezone Max Franz sta zaostala za kar sekundo in sedem desetink … Še najbolj se je Italijanoma približal Švicar Beat Feuz, ki je s tretjim mestom prevzel vodstvo v smukaškem seštevku svetovnega pokala. Mimogrede, na vrhu skupnega z velikansko prednostjo seveda ostaja Marcel Hirscher.

Martin Čater je ostal praznih rok. Foto: Sportida

Slovenske točke le na švicarskem računu

Že pred Kosijem je, na srečo brez padca, odstopil Martin Čater, ki se tudi na treningih ni znal spoprijateljiti s progo Stelvio. Obetavneje je v delu proge nastopil Miha Hrobat, ki pa je v srednjem delu po napaki zaostal preveč za prve smukaške točke v karieri (+3,61). Slabše se je odrezal Boštjan Kline, ki je bil z zaostankom 4,14 daleč od trideseterice. Slovenska ekipa je tako ostala brez točk. Edini slovenski državljan, ki je pristal med trideseterico, je bil švicarski reprezentant Niels Hinterman. Sin Slovenke Sonje Hladnik iz Kranjske Gore je bil celo 14.

Jermanov podvig le lep spomin

Jutri bo minilo natančno devet let od trenutka, ko je smukaško elito v Bormiu matiral še vedno najboljši slovenski smukač vseh časov Andrej Jerman. Tržičan, ki je bil na prednovoletni klasiki še enkrat četrti, peti in deveti, je tistega 29. januarja 2009 unovčil izjemen občutek za podlago in nadzor nad smučmi ter sestavljanko združil v zmagovito celoto. To je bila njegova druga zmaga in četrta uvrstitev na stopničke. Danes si 40-letni trener, ki službuje na Norveškem, nikakor ni mogel obetati naslednika.

Spomin na Jermanov Bormio 2009. Foto: Reuters

V soboto še superveleslalom

Čeprav so noge smukačev po minutah tresočega garanja, med katerim je težko iskati želeno in zamišljeno tekmovalno linijo, pošteno pekle, pa je velika večina misli že preusmerila proti soboti. Program v Bormiu ponuja še superveleslalomsko preizkušnjo, hkrati zadnjo moško tekmo v letu 2019, ki se bo začela ob 11.45. Od preizkušnje bi si več lahko obetala tudi slovenska ekipa, saj so izbranci trenerja Petra Pena v drugi hitri disciplini letos veliko bolj nevarni. Vprašanje pa je, kako bo na razpoloženje v ekipi vplival petkov razplet.