Kosi odhaja domov z zlomljenim nosom

Medtem ko Boštjana Klineta, Martina Čatra in Miho Hrobata v soboto ob 11.45 na progi Stelvio v Bormiu čaka četrti superveleslalom sezone, na katerem bodo skušali potrditi rezultate iz Val Gardene, pa se Klemen Kosi po grdem padcu smukaškem padcu predčasno vrača v domovino. Tam ga čaka dodaten pregled pri reprezentančnem zdravniku Anžetu Kristanu, ki bo lahko v poznih popoldanskih urah podal končno diagnozo. Delna se ob odpustnici iz bolnišnice v Sondriu glasi: zlomljen nos in počena ličnica.

Kosija so takole prepeljali v Sondrio. Foto: Sportida

Grd padec

Spomnimo, 27-letni Mariborčan, ki je bil v tej zimi celo najboljši član moške ekipe za hitri disciplini, je tla pod nogami izgubil v spodnjem delu klasičnega prednovoletnega smuka v Bormiu. Na prelomnici, ki ne spada med nevarnejše odseke, zaradi česar so namesto zaščitnih mrež v izletni coni nameščene le zapičene mrežaste ograde, je zaradi napačnega težišča izgubil ravnotežje in s precejšnjo hitrostjo padel. Skrb vzbujajoči so bili le prvi trenutki, ko je po udarcu z obrazom v snežno površino negibno obležal. Sledil je prevoz s helikopterjem v bližnjo bolnišnico, kjer je ostal do večera.

Na dobri poti

Na tekmi, ki jo je na koncu dobil Italijan Dominik Paris, drugi pa je bil njegov rojak Christof Innerhofer, je bil sicer Kosi na dobri poti k rezultatu vsaj med dvajseterico, s čimer bi potrdil spodbudne dosežke z uradnih treningov. Kosi je tudi sicer svetla točka slovenske ekipe za hitri disciplini. Nase je opozoril predvsem v Beaver Creeku, kjer je bil deveti v superveleslalomu in 15. v smuku. Do točk je prišel tudi v Val Gardeni, kjer je bil 18. v superveleslalomu.