Peter Pen: S tem živimo in s takim športom se ukvarjamo

Peter Pen po turbulentnem Bormiu in strašljivem padcu svojega varovanca Klemna Kosija: S tem živimo in s takim športom se ukvarjamo, tako da smo bili kar stoični. Foto: Sportida

"Moške hitre discipline so zahtevne, tako da se praktično vsak teden poškoduje en konkurent oziroma sotekmovalec. S tem živimo in s takim športom se ukvarjamo, tako da smo bili kar stoični," je razplet po dveh dnevih tekmovanj na brutalno ledeni progi Stelvio ocenil glavni strateg slovenske moške vrste v hitrih disciplinah Peter Pen.

Takole grdo je padel Kosi:

Klemen #Kosi vola fuori di pista a #Bormio. Lo sloveno è subito stato portato in ospedale pic.twitter.com/GLOyBjalD2 — Giona Maffei (@GionaMaffei) December 28, 2018

Pričakovali še težjo tekmo

"Boštjan Kline trenutno ni dorasel zahtevam svetovnega pokala, zato se bomo malo potegnili nazaj." Foto: Sportida "Klemen Kosi se je včeraj zvečer vrnil v hotel, tako da smo debatirali, naredili analizo in kratkoročni načrt zanj. Danes smo se skušali pripraviti, pričakovali pa smo še težjo tekmo, kot je bila v resnici. Lahko rečem, da je Martin danes vsaj smučal. Naredil je eno napako, a vsaj zbira točke v superveleslalomu, kar je solidno. Bil je tudi zelo soliden nastop Mihe Hrobata. Po dveh daljših prekinitvah, ki sta trajali dvajset, petindvajset minut, je v spodnjem delu, v zadnjem odseku, tako kot ostali fantje, izgubljal. Moral bi biti res izkušen in veliko tvegati, da bi se rešil v cilju. A smuča dobro, tako da je blizu. Boštjan Kline se je prejšnji teden na treningih z Avstrijci enakovredno kosal s Vincentom Kriechmayrjem in Mattiasom Mayerjem, danes pa za njima zaostal dve in pol sekundi. Trenutno ni dorasel zahtevam svetovnega pokala, zato se bomo malo potegnili nazaj, potrenirali, in začeli preko evropskega pokala, da bi bilo boljše," je dejal Pen.

Kako naprej?

"Miha Hrobat se mora kot mlad tekmovalec regenerirati in narediti trening tehničnih disciplin." Foto: Sportida Za tem je še spregovoril o načrtih za nadaljevanje sezone: "Imamo malo časa, da se regeneriramo in obnovimo kondicijo. Z novim letom bomo začeli s kondicijskimi treningi, potem sledi kratek vložek treningov. Čater in Kline potem odpotujeta v Wengen na tekme evropskega pokala, da poiščeta tisto, kar jima manjka v smuku, da se pripravimo za svetovni pokal v Wengnu in Kitzbühlu. To se vse skupaj naveže na svetovno prvenstvo. Miha Hrobat se mora kot mlad tekmovalec regenerirati in narediti trening tehničnih disciplin. Mislim, da je naredil ključen korak k temu, da vidi, da je sposoben osvajati točke v smuku in superveleslalomu, njegova najmočnejša disciplina pa je po mojem kombinacija, tako da bomo na temu delali."

"Ni tako strašno, kot je bil strašen padec"

"Klemen Kosi je bil na poti do svojega najboljšega smukaškega rezultata, a žal je ostal brez rezultata in s težkim padcem, a lahko rečemo z lažjimi poškodbami." Foto: Sportida "Pri Klemnu Kosiju bomo naredili pospešeno regeneracijo, a moramo biti previdni. Ni tako strašno, kot je bil strašen padec. Klemen je z menoj včeraj analiziral smuk. Bil je na poti do svojega najboljšega smukaškega rezultata, a žal je ostal brez rezultata in s težkim padcem, a lahko rečemo z lažjimi poškodbami. Mislim, da se bo že v sredini januarja vrnil in poskušal odsmučati sezono tako, kot je treba," je predstavil najnovejše podatke o spodbudnem zdravstvenem stanju Kosija, ki v Bormio prišel z lepo rezultatsko popotnico, a mu je velika smola pokvarila načrte za preboj med elito.

Specialiste za hitre discipline po Bormiu čaka krajši tekmovalni premor, na proge se bodo vrnili sredi januarja v Wengnu z alpsko kombinacijo in smukom. Pred svetovnim prvenstvom v Aareju pa se bo moška smukaška karavana ustavila še v Kitzbühlu in Garmisch-Partenkirchnu.

