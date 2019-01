Avstrijsko-hrvaški praznik s stransko slovensko vlogo

Medtem ko Štefan Hadalin in Žan Kranjec brez finala nista popravila slabega sobotnega vtisa Slovenk, pa je na Sljemenu nad Zagrebom, kjer so kot gostitelji in tekmovalci navdušili tudi Hrvati, do nove slalomske zmage svetovnega pokala prišel Marcel Hirscher.

Potem ko je na dveh zaporednih tehničnih tekmah ostal brez stopničk, je daleč najboljši alpski smučar zadnjega desetletja Marcel Hirscher na slalomski preizkušnji na Sljemenu znova prišel na okus. Tokrat njegov največji tekmec ni bil večno drugi Norvežan Henrik Kristoffersen, ki se je moral zadovoljiti s petim mestom, temveč je bil to kar sam sebi. Na prvi progi, ki je bila, za razliko od sobotne tekme deklet, nekoliko manj ledena, je tekmecem še prepustil nekaj stotink in namenil nekaj upanja. To je izkoristil predvsem njegov rojak Marco Schwarz, ki je celo vodil. V drugo je veliki Hirscher stvari postavil na svoje mesto.

Zmaga št. 64

Res je, nekajkrat se je močno pokadilo izpod njegovih smuči. Trikrat se je reševal na repih smuči. A to je bil znova suvereni Marcel Hirscher. Takšen, ki zaradi svoje prevlade tekmecem pogosto jemlje voljo. V silovitem napadu je postavil najboljši čas drugega nastopa. V skupnem seštevku je Francoz Alexis Pinturault za njim zaostal šest desetink sekunde. Še dve stotinki sekunde počasnejši pa je bil Manuel Feller. Vodilni Schwarz je hitro stopil, Hirscher pa se je lahko veselil že svoje 64. zmage v karieri, še šeste v tej zimi, s katero je okrepil vodstvo tako v skupnem kot tudi slalomskem seštevku svetovnega pokala.

Foto: Reuters

Ponovitev črne slovenske sobote: brez točk

Še drugi dan zapored pa je boj za zagrebške točke v finalu potekal brez slovenske udeležbe. Tako Štefan Hadalin kot tudi Žan Kranjec sta namreč ostala praznih rok. Medtem ko je Kranjec sicer zadovoljil z nastopom in bil, če gre soditi po vmesnih časih, na dobri poti proti finalu, a je odstopil tik pred ciljem, pa Hadalin v sebi znova ni prebudil zanj značilnih agresivne napadalnosti in učinkovite odzivnosti. V zgoščeni konkurenci je bil zaostanek 2,90 za najhitrejšim po prvi vožnji premalo na finale. Od tega je bil na 39. mestu oddaljen 66 stotink sekunde, zaradi česar ob ekspresnem slovesu od ciljne arene ni skrival poklapanosti.

Razočarani Štefan Hadalin: brez finala in tehtnega komentarja. Foto: Reuters

Hadalin: Slabo, zelo slabo

"Slabo, zelo slabo. Še sam ne vem, kako bi se skupaj komentiral. Na ogrevalni progi sem se še dobro počutil, na tekmi pa … Nima besede. Ne iščem zunanjih izgovorih. Slab sem bil. To je vse, kar vam lahko povem, saj moram za karkoli drugega ohladiti glavo," je v zanj neobičajnem slogu jezo in razočaranje krotil Hadalin. Kranjec je po drugi strani obžaloval napako, a vendarle našel tudi nekaj pozitivnih zaključkov. "Določeni odseki so bili dobri. Je pa na tako 'dirkaški' progi težko poiskati pravo linijo. Jasno, na vsaki slalomski tekmi želim vsaj v finale. Ne gre pa za črn dan. Dal sem vse od sebe," je pristavil Bukovčan.

Klemen Bergant ni mogel biti zadovoljen. Foto: MaPa

"Če smučaš slabo, je temu primeren tudi čas," pa je bil prvi odziv trenerja Klemna Berganta na Hadalinov nastop. Dodal je tudi, da mu je reprezentančni sotekmovalec Kranjec pokazal, da se je dalo napadati. "Žan se zaveda, da mu s tako visoko štartno številko preostane le tveganje. To je počel vse do konca, a je žal zaradi napake pred ciljem ostal brez finala. Štefan pa se bo moral zamisliti nad tem, da je dvakrat slabo tekmoval. Težava se ne skriva v njegovi smučarski tehniki. Na tekmovalni dan se ne zna pripraviti tako, da bi tekmoval, kot zna. Imamo težavo," je ob kratki analizi prvega teka, med katero je izpostavil tudi izstopajoče dosežke smučarjev na Atomicovih smučeh, dejal Bergant.

Domače navijače je navdušil predvsem Istok Rodeš. Foto: Reuters

Medtem ko so Slovenci opremo pospravljali že po prvem teku, pa je bilo vzdušje precej bolj vedro v domačem taboru in med 10 tisoč navijači. Kar trije hrvaški smučarji so se namreč prebili v finale. Na koncu je bil Istok Rodeš celo odličen sedmi, Matej Vidović 15., varovanec Anteja Kostelića Elias Kolega pa 20. Mimogrede, Slovenija je imela nazadnje tri dobitnike slalomskih točk na eni tekmi pred devetimi leti, ko so se v Kranjski Gori med trideseterico prebili Mitja Valenčič, Bernard Vajdič in Mitja Dragšič. "Z vsemi Hrvati smo v zadnjem obdobju več časa trenirali, pa ni nihče med njimi niti enkrat prehitel Hadalina," je skozi slovensko prizmo uspeh gostiteljev komentiral Bergant in s tem še enkrat dregnil najboljšega slovenskega slalomista. Ta ostaja na treningih v Zagrebu, zadnjo pripravo pred selitvijo v Adelboden pa bo opravil v Kranjski Gori.

V soboto je ženski slalom v Zagrebu dobila Američanka Mikaela Shiffrin.