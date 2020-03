Žan, oder je tvoj, a pazi na zdravje

Najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec, ki dva veleslaloma pred koncem sezone ostaja v boju za eno od kolajn in celo mali kristalni globus, na katerega moško smučanje čaka že 33 let, je v družbi reprezentančnega sotekmovalca in prvega slalomskega aduta Štefana Hadalina, dela ženske reprezentance in gostov iz Avstrije, Rusije in Kanade v sredo in četrtek opravil dva kakovostna treninga na tekmovalni strmini, nato pa je prizorišče pokala Vitranc prepustil organizatorjem in naravi. Slednja je Kranjsko Goro natančno en teden pred pokalom odela v najbolj zimske barve te sezone, organizatorjem pa s tem naložila kar nekaj dodatnega dela.

Zelena luč pred zeleno lučjo

Za razliko od Zlate lisice, ki je le v zadnjem desetletju kar petkrat "odskakljala" iz Maribora, se pokala Vitranc drži status precej bolj zanesljivega gostitelja. Da bi namreč podčrtali zadnjo odpoved, bi se morali na zgodovinski premici premakniti v sezono 2000/01. Tudi letošnja izvedba ni vprašljiva, saj je debelina snežne odeje že lep čas dovolj zajetna in kakovostno pripravljena. O tem se je lahko že v začetku tedna prepričal tudi koordinator moških tekem svetovnega pokala Emmanuel Couder. Že v torek je prižgal utripajočo zeleno luč. Ta je v četrtek v celoti in predvsem uradno zasijala. Zdaj se bodo organizatorji prilagajali vremenskim pogojem, a njihovega optimizma ni mogoče prezreti.

Proračun: 1,6 milijona evrov

"Tudi če Kranjska Gora ne bi gostila Zlate lisice, bi se priprave proge lotili že januarja. Dekleta so tako prišla na dobro pripravljeno progo. Sledile so nadaljnje priprave pod vodstvom vodje priprave Aleša Vidica. Verjamem, da bodo dobro pripravili progo. Tudi za Žana Kranjca, ki se bori za mali kristalni globus," pravi dolgoletni generalni sekretar organizacijskega odbora Srečko Medven in potrjuje tudi uspešno delo na pisarniški ravni. Proračun pokala Vitranc bo tako letos znašal dobrih 1,6 milijona evrov, od česar bo dobrih 111 tisočakov namenjenih nagradnemu skladu. Gorenjci si obetajo tudi nekaj presežka prihodkov nad odhodki, kar nameravajo nameniti lokalnemu klubu.

Foto: Sportida

O odpovedi ne razmišljajo

A če denar in sneg v Kranjski Gori tokrat nista ovira za tradicionalno tekmovanje, pa se je nekaj dvomom o izvedljivosti porajalo zaradi epidemije novega koronavirusa covid-19. O morebitni odpovedi v Kranjski Gori niso razmišljali. Odločili so se tudi, da tekmovanja ne bodo zaprli za gledalce, kot to te dni počnejo številni prireditelji športnih prireditev v Evropi in po svetu. "Tako tekmovalci kot gledalci se sami odločajo o tem, ali bodo prišli. Verjamem, da bo zasedba popolna, saj se odloča o globusih in kolajnah. Gledalci? Toplo vabljeni, a prosimo, da pridejo le tisti, ki so zdravi," pravi generalni sekretar Medven in dodaja, da je zdravniška služba pripravila poostrene ukrepe v zvezi z epidemiološko situacijo v državi. Do morebitne odpovedi ali izvedbe pred praznimi tribunami bi prišlo, če bi to zahtevalo ministrstvo za zdravje.

"Pri zdravih ljudeh je strah odveč"

Da položaj ni povsem nedolžen, potrjuje dejstvo, da sta se novinarske konference dober teden pred tekmovanjem udeležila tudi vodja zdravstvene komisije Matej Andoljšek in pa predstavnica NIJZ Irena Grmek Košnik. Poudarila sta, da razlogov za odpoved ni. "Pri zdravih ljudeh je strah odveč," pravi Košnikova in dodaja: "Ocenjujemo, da je za vse skupaj dobro, da se prireditev izpelje. Za nas, strokovnjake, je to tudi izziv. Treba pa je upoštevati strokovna priporočila, ki jih objavljamo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Po teh se obisk množičnih dogodkov odsvetuje vsem, ki kažejo znake okužbe, starejšim osebam in kroničnim bolnikom."