Negotova usoda konca zimske sezone

Koronavirus covid-19 je že dodobra zamajal koledarje številnih športnih tekmovanj, predvsem v Aziji in Italiji. Pričakovati je mogoče, da se bo te teme ta teden dotaknil tudi Mednarodni olimpijski komite, katerega vrh se bo sestal v Lozani, čeprav so dobrih 140 dni pred odprtjem olimpijskih iger v Tokiu kakšne dokončne odločitve skoraj nemogoče.

Že danes pa so bili aktivni pri Mednarodni smučarski zvezi, kjer se ukvarjajo z vprašanjem, kako v prihodnjih treh tednih pod streho spraviti sezono 2019/20. Ta tema je za Slovenijo izjemno pomembna zaradi pokala Vitranc, ki naj bi ga Kranjska Gora gostila 14. in 15. marca, ter svetovnega prvenstva v smučarskih poletih teden pozneje. Obe tekmovanji do nadaljnjega ostajata v koledarju, pri FIS pa so odločni, da ne bodo tisti, ki bi ju odpovedali.

Janez Kocijančič Foto: Vid Ponikvar

"V zdravstveni krizi mora odločitve sprejemati tisti, ki je za to pristojen. Javno zdravstvo je kompetenca države. Obvezna navodila ali odpovedi lahko daje le država," pojasnjuje dolgoletni športni funkcionar in podpredsednik FIS Janez Kocijančič ter dodaja, da so zdaj oči uprte predvsem v italijanske državne institucije. Italijani naj bi odločitev o usodi finala svetovnega pokala v Cortini d'Ampezzo (18.–22. marec) sprejeli v petek. Italijansko stališče bo verjetno precej vplivalo tudi na usodo slovenskih tekem.

"Pri FIS odločitev seveda sprejemamo. Smo športna organizacija. Želimo tekme, tudi v Planici in Kranjski Gori. Če bo tekmovanji le mogoče izpeljati, ju bomo. A treba bo oceniti, kakšen bo položaj, predvsem pa, kaj se bo dogajalo v širšem prostoru," še dodaja Kocijančič.

Pri FIS so se medtem že odločili, da odpovedanih ženskih smučarskih tekem iz Ofterschwanga ne bodo nadomeščali, v koledarju pa poleg Kranjske Gore in Cortine ostajata Kvitjfell z moškim hitrostnim programom (7.–8. 3.) in Aare (12.–14. 3.), kjer načrtujejo veleslalom, slalom in paralelni slalom.