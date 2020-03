Žan Kranjec v Kranjsko Goro brez rdeče majice

Če je Žan Kranjec v prvi vožnji s pridom izkoristil ugodno štartno številko dve, ki mu je omogočala smučanje pred usodnim uničenjem snežne podlage, pa se mu v drugo, podobno kot že pred kratkim na Japonskem, nikakor ni uspelo spoprijateljiti s specifično snežno podlago. Po tretjem mestu je s šele 27. časom druge vožnje Bukovčan izgubil kar deset mest. Trinajsto mesto ni le njegov najslabši rezultat zime, temveč prinaša tudi scenarij, po katerem je po treh tekmah ostal brez majice vodilnega veleslalomista. Še več, v vse bolj napeti tekmi je zdaj v veleslalomskem seštevku zdrsnil na četrto mesto, saj sta ga poleg po novem vodilnega Henrika Kristoffersena prehitela še tokratni zmagovalec Alexis Pinturault in Hrvat Filip Zubčić.

Alexis Pinturault Hinterstoder zapušča z zmagama v veleslalomu in kombinaciji ter četrtim mestom v superveleslalomu, kar mu prinaša tudi vodstvo v skupnem seštevku. Foto: Sportida

Gospod Hinterstoder vodi v skupnem seštevku

Na zadnjih šestih tekmah, ki jih je gostil Hinterstoder, je Alexis Pinturault slavil kar štiri zmage. Dve je vknjižil ob tokratnem obisku avstrijskega smučarskega središča. Tekmecem je mero vzel že v kombinaciji, v veleslalomu pa je zobe pokazal že v prvi vožnji, ko si je priboril kar devet desetink sekunde naskoka. V drugo se je znal prilagoditi na povsem drugačne snežne razmere. Začutil je podlago, uspešno "amortiziral" vse luknje in v ključnih delih uspešno pospeševal. Vseeno se je njegova prednost med nastopom topila. Filip Zubčić jo je na koncu razpolovil in se tako še tretjič na zadnjih štirih tekmah zavihtel na oder za zmagovalce. Z zaostankom 72 stotink je bil tretji Kristoffersen, ki je s tem v veleslalomskem seštevku "slekel" Kranjca, v skupnem seštevku pa ga je zdaj prehitel Pinturault.

Alexis Pinturault je bil kos zahtevnim razmeram. Foto: Sportida

Kranjec: najslabše po letu 2018

Čeprav je prvi slovenski veleslalomist v zadnjih letih dodobra zmanjšal nabor podlag in konfiguracij, ki mu ne ustrezajo, pa je tokrat naletel na kombinacijo, ki ga je razorožila. Trinajsto mesto je njegov najslabši rezultat po decembru 2018. Ob zmagi v Adelbodnu in še dveh uvrstitvah na stopničke je bila do danes v tej sezoni Kranjčeva daleč najslabša uvrstitev deveto mesto iz Yuzawa Naebe. Potrditev o izjemni kakovosti, stabilnosti in tekmovalni zrelosti pa dobimo tudi, če vse te rezultate postavimo v širši tekmovalni kontekst. V zadnjih dveh letih namreč Žan do danes le enkrat ni bil uvrščen v najboljšo deseterico, čeprav je v tem obdobju nastopil na kar osemnajstih tekmah najvišje ravni.

Štefan Hadalin brez točk v veleslalomu. Foto: Sportida Hadalin jo ob padcu ni skupil

Snežna podlaga, ki se je že kmalu po nastopu prvokategornikov predrla, je pripomogla k visokim zaostankom in oteževala delo smučarjem z višjimi štartnimi številkami. Tudi Štefanu Hadalinu, ki se je na progo podal s številko 57 (le dva tekmovalca s številko nad 45 sta se prebila v finale). Vrhničan, ki je v nedeljo kombinacijo končal na 17. mestu, je tokrat po grdem padcu odstopil že v zgornjem delu proge. Ob tem se ni poškodoval, je pa zato še dvanajstič v zadnjih trinajstih poskusih ostal brez veleslalomskih točk. Preboj v finale mu je v zadnjih dveh sezonah uspel le pred enim mesecem v Garmisch-Partenkirchnu.

Še dva veleslaloma

Koledar svetovnega pokala do konca sezone predvideva še dve veleslalomski preizkušnji. Predzadnjo bo v okviru pokala Vitranc 14. marca gostila Kranjska Gora, zadnja pa bo del velikega finala v Cortini d'Ampezzo (21. 3.). Takrat bodo znani tudi dobitniki kolajn in globusa v veleslalomskem seštevku. Na tekmovalca med najboljšo trojico slovensko alpsko smučanje sicer čaka že vse od leta 1995, ko je Jure Košir zaostal le za Albertom Tombo. Zdi se, da je Kranjec dozorel za prekinitev sušnih let, a bo moral svoje delo še dokončati.

Hinterstoder, veleslalom, druga vožnja:

