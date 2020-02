Rdeča mu pristaja: "Če sem pravi, me je težko ujeti"

"Ne bom tajil, da so občutki ob tem, ko si pred tekmo oblečem rdečo majico, prijetni. A bolj kot le ta občutek me veseli spoznanje, da sem v tej fazi sezone v boju za sam vrh, torej v resni igri za globus," po natančno dveh tretjinah veleslalomske sezone razmišlja Žan Kranjec, ki je do zdaj v svoji paradni disciplini zbral 344 točk. Zanimivo, to je natančno toliko kot v vsej pretekli zimi. Do konca letošnje ga čakajo še tri tekme. Prva že v nedeljo, ko bo v Hinterstodru znova nastopil kot vodilni v veleslalomskem seštevku.

V Aziji je ubranil deset točk naskoka pred Norvežanom Henrikom Kristoffersenom, blizu (56 točk zaostanka) pa sta tudi Francoz Alexis Pinturault in Hrvat Filip Zubčić. "Razlike so majhne. Tekmec ni le eden. Zavedam se, da si spodrsljajev ne smem privoščiti. Poskušam pa ostati osredotočen na samo smučanje, na vsako tekmo posebej. Predvsem moram vse staviti na izvedbo," pripoveduje pregovorno skromni prvi adut slovenske smučarske reprezentance, ki je že kot po pravilu bolj samozavesten na snegu kot v pogovoru.

Vseeno dodaja: "Če sem pravi, pogoji pa enakovredni, me je težko ujeti." O njegovi stabilnosti, tekmovalni zrelosti in razširjeni smučarski paleti, ki mu omogoča približevanje skrajnim mejam na različnih podlagah in konfiguracijah priča podatek, da je v zadnjih skoraj petnajstih mesecih vseh trinajst veleslalomov končal med najboljšo deseterico, v tej sezoni pa na šestih preizkušnjah le na zadnji tekmi ni bil uvrščen med najboljših pet.

Slovenski alpski smučarji z malimi globusi Foto: Vid Ponikvar Ilka Štuhec: smuk in kombinacija (2016/17)

Tina Maze: veleslalom in superveleslalom (2012/13)

Špela Pretnar: slalom (1999/2000)

Mateja Svet: veleslalom (1987/88)

Bojan Križaj: slalom (1986/87)

Uvrstitve Žana Kranjca v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala v zadnjih sedmih letih: 46., 37., 26., 14., 6. in 4. V sezoni 2019/20 je trenutno št. 1. Foto: Getty Images

Še tri tekme …

Hinterstoder, Kranjska Gora in Cortina d'Ampezzo. Če bi lahko izbiral … "Po idealnem scenariju bi zadnje tekme potekale v mrazu. A v tem času je to težko pričakovati. Želim predvsem normalne in poštene tekme. V končni fazi smo tudi v Alta Badii in Garmisch-Partenkirchnu tekmovali v dokaj pomladnih razmerah, pa je bila podlaga dobra. No, vsaj v primerjavi z japonsko tekmo," pripoveduje edini slovenski alpski smučar, ki je dobil dve veleslalomski preizkušnji svetovnega pokala, skupno pa se na stopničke povzpel že šestkrat.

Nenavadno preizkušnjo v Yuzawa Naebi je v soboto končal na devetem mestu. "V svetovnem pokalu še nisem tekmoval na tako slabi podlagi. Številnim prirediteljem kljub soljenju uspe zagotoviti kakovostno progo. Tukaj so poskušali z neko nenavadno soljo, katere učinek je bil zelo slab. V takšnih razmerah nisem našel pravih občutkov. Storil sem nekaj napak. Svoje so naredile še spreminjajoče se vremenske razmere. A če potegnem črto, moram ugotoviti, da sem iz te tekme še dokaj veliko potegnil. Ni bilo najbolje, a daleč od kakšne rezultatske katastrofe," ob vrnitvi domov pripoveduje Kranjec.

Časovno razliko je že premagal. "Pride del dneva, ko je treba malce potrpeti, a omembe vrednih težav nisem imel. Ne v Aziji ne ob vrnitvi v Evropo," pravi 27-letni Bukovčan, ki se po krajšem postanku že danes seli v italijansko smučarsko središče Pozza di Fassa, kjer je trenerski štab našel najboljše mogoče pogoje pred preizkušnjo v Hiterstodru.