Lažni alarm pri Petri Vlhovi

Boj za veliki kristalnih globus se je v zadnjih tednih dodobra zakuhal. Mikaela Shiffrin, ki je bila na dobri poti, da ga osvoji še četrto leto zapored, se je po tragični smrti očeta Jeffa, umaknila v ZDA. Uradnih informacij o njeni morebitni vrnitvi ni, potrta Američanka pa se prek družbenih omrežij občasno oglaša le s čustvenimi zapisi, iz katerih je mogoče razbrati, da z mislimi ni pri smučanju.

Nazadnje je Shiffrinova tekmovala 26. januarja v Banskem. Njeno odsotnost je nato najbolje "izkoristila" Italijanka Federica Brignone, ki je prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Svojo priložnost je začutila tudi Slovakinja Petra Vlhova, ki enajst tekem pred koncem sezone za Brignonejevo zaostaja 159, za Shiffrinovo pa 86 točk.

Petra Vlhova napada veliki globus. Foto: Sportida Smučarska karavana se zdaj seli v La Thuile, ki leži v dolini Aosta blizu italijansko-francoske meje. Superveleslalom in kombinacija, kot kaže, ostajata v programu, čeprav so se pri FIS, zaradi novega koronavirusa, spogledovali z morebitno odpovedjo.

Udeležbo na tekmah pa je potrdila tudi Vlhova, saj so se zapisi o predčasnem koncu sezone izkazali za lažni alarm. Slovakinja je v torek opravila dodatne zdravniške preglede v Comu, ki so ovrgli sume o hujši poškodbi kolena. Na ta način torej ostaja v boju za veliki globus. Nastopila naj bi na vseh preostalih tekmah sezone. Koledar sicer predvideva še po tri veleslalome in slalome, dva superveleslaloma in po eno kombinacijo, paralelno tekmo in smuk.