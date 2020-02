Želijo ga vsi, a se ne bo selil

"Ko sem ga povabil v našo ekipo, je delal na Poljskem. Z vsem spoštovanjem do njihove reprezentance, toda bil je v trenerski črni luknji, saj je bil nezaželen v domači Italiji, delo v drugih ekipah pa je oteževalo njegovo pomanjkljivo znanje jezikov. A pri nas se je dokazal. Z rezultati in delom. Zdaj je eden od najbolj zaželenih trenerjev v svetovnem pokalu," se je v nedavnem sobotnem intervjuju ob vprašanju o Liviu Magoniju razgovoril Andrea Massi.

Kljub zaželenosti v drugih taborih pa je nekdanji trener v štabu Tine Maze že sprejel odločitev o nadaljevanju kariere. Po Zlati lisici se je namreč dobro uro in pol pogovarjal s Petro Vlhovo in njeno družino. Epilog pogovora je bil dogovor o podaljšanju sodelovanja do konca sezone 2021/22.

Spomnimo, leta 2016 je imel Magoni, ki je po slovesu od Team to aMaze vodil italijansko žensko tehnično ekipo, na mizi ponudbo Smučarske zveze Slovenije, kjer bi lahko okrepil žensko reprezentanco. A je raje sprejel slovaški izziv in prevzel vodenje tedaj komaj 20-letne Vlhove. Okrog njega se je nato oblikovala močna ekipa, v kateri je šest stalnih in še šest občasnih članov. Ob tem je zanimivo, da je želel Magoni v ekipo vključiti tudi Mazejevo, ki pa se je tudi zaradi materinstva zahvalila za ponudbo. Vseeno ostaja v stikih z nekdanjim trenerjem.

Rezultati niso izostali. Vlhova je trenutno tretja v skupnem seštevku svetovnega pokala, prva v slalomu, druga v veleslalomu, obenem pa zmagovalka štirinajstih tekem svetovnega pokala ter lastnica kompleta kolajn z zadnjega svetovnega prvenstva v Aareju (1. v veleslalomu, 2. v kombinaciji, 3. v slalomu). V prihodnje namerava Slovakinja še obogatiti svoj tekmovalni repertoar in, prav po zgledu Mazejeve, postati vsestranska smučarka s polnim programom.

"Dejstvo je, da mi je na karierni poti veliko pomagal. Bil je ključni člen. Vrhunski trener, odličen človek. Rada delam z njim. To potrjujejo tudi rezultati," nam je pred dnevi o Magoniju pripovedovala Vlhova. Še bolj neposreden je bil koordinator ekipe, sicer tekmovalkin brat Boris Vlha. "Zanjo je bog. Zaupa mu, verjame mu. On jo je pripeljal na to raven. Zdaj se bori za vrh in nastopa v vseh disciplinah, kar pa seveda ni preprosto," je dejal.