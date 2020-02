Pred novo sezono je v vlogi prvega moža ženskega dela svetovnega pokala nasledil Norvežana Atleja Skaardala. "Pestra prva sezona," se ob tem nasmehne Peter Gerdol, s katerim smo se pogovarjali ob robu Zlate lisice. V slovenščini. Gre namreč za zamejskega Slovenca iz Trbiža, lastnika dveh potnih listov, čigar življenje je prežeto z alpskim smučanjem. Pred selitvijo v FIS (leta 2014) je namreč kar 23 let deloval v smučarskem središču Višarje-Trbiž. Med drugim je vodil tudi vsa tamkajšnja tekmovanja (svetovni pokal, evropski pokal, univerzijada …).

Je kranjskogorska Zlata lisica ustrezala zahtevani ravni tekem svetovnega pokala?

Vsekakor. Dve zelo dobri tekmi. Izpostavil bi dobro delo združene kranjskogorsko-mariborske delovne ekipe. Vidi se, da so se Štajerci in Gorenjci v preteklosti že večkrat povezali, tako da so delovali zelo usklajeno in učinkovito. Progo so pripravili na vrhunski ravni. Posledično sta bili tekmi zelo dobri. Vse je delovalo tako, kot mora.

Prvič ste bili v vlogi direktorja svetovnega pokala na slovenski tekmi. Posebni občutki?

Malce čustveno je že bilo. A po drugi strani se zavedam profesionalnosti svoje službe. Ne glede na to, kdo je prireditelj tekme, moram biti nepristranski in neodvisen. Tega se držim, zato moje besede o kakovostnih tekmah nimajo nobene povezave z mojo slovensko krvjo. Tudi tekmovalke in trenerji so hvalili tekmovanje. Seveda, kdor je na stopničkah, je zadovoljen še toliko bolj. Prepričan pa sem o tem, da so na svoj račun prišli tudi navijači v cilju in gledalci pred malimi ekrani. Za direktorja svetovnega pokala je prav to največje zadoščenje.

Visoka ocena kranjskogorski Zlati lisici Foto: Matic Ritonja/Sportida

Del mariborskih smučarskih delavcev ni skrival velikega razočaranja nad odločitvijo vašega pomočnika, ki Pohorju ni prižgal zelene luči. Kritike so šle celo do očitkov o lobijih. So te govorice prišle tudi do vas?

So, a gre za neutemeljene kritike. Pretekli konec tedna je potrdil pravilnost odločitve. Informacije iz Maribora govorijo o precej slabših pogojih kot v Kranjski Gori. Treba je vedeti, da je za tekme, kakršni so izpeljali v Kranjski Gori, zahtevana raven svetovnega pokala.

Kakšna pa je mariborska prihodnost?

Nisem pesimist. V zadnjih letih so imeli na Pohorju manj sreče z vremenom, a Maribor je zame še vedno nosilec te tekme. V bližnji prihodnosti se to ne bo spremenilo.

Zlata lisica je tekma s tradicijo, katere odliki sta tudi zlitje z mestom in dober obisk. A to verjetno dolgoročno ne more biti dovolj čvrst argument, če bodo tekme odpadale. V zadnjem desetletju so morali Pohorci kar petkrat priznati premoč naravi. Ali bi nadaljevanje te negotovosti omajalo status?

Pomembno je, da ohranjamo dialog. Z Mariborčani ga. Spremljamo tudi dogajanje. A le zaradi negativnih vremenskih razmer organizatorja ne bomo kar izbrisali. Pomembnejši vidiki so sposobnost organizatorja, pripravljenost in volja do dela, angažiranost vseh deležnikov, logistika … Na tej ravni Mariboru nimamo česa očitati.

Prvi mož svetovnega pokala Peter Gerdol Foto: Sportida Kakšna pa je na splošno prihodnost svetovnega pokala? Kritiki pravijo, da je v koledarju preveč tekem.

Odvisno od tega, koga boste povprašali. Če boste govorili z vsestranskimi smučarji, ki bi radi gojili vse discipline, bodo zanesljivo dejali, da je tekem preveč. Če bo vaš sogovornik slalomski specialist, bo dejal, da je tekem premalo. Moje mnenje je, da je urnik res zelo natrpan. Morda je tekem za odtenek preveč, a po drugi strani sem videl, da se nobena smučarska zveza ali noben organizator ne želi odreči tekmi. Koledarje pa v končni fazi potrjujejo zveze. Če bodo vztrajali pri zdajšnjem modelu, sprememb ne bo.

Kaj to pomeni za vsestranske smučarje?

Mikaela Shiffrin je sposobna zmagati na vsaki tekmi. Morda ji bo sledila še kakšna smučarka. Je pa res, da je takšnih tekmovalk malo. Po drugi strani je trend specializacije vse močnejši. Eno je tekmovati v vseh disciplinah, nekaj drugega pa je zmagovanje. Kdo želi zmagovati, se bo osredotočal na disciplino ali dve.

Kaj pa iskanje novih prizorišč, predvsem z vidika odpiranja novih trgov?

To je svetovni pokal. Če želimo biti razpoznavni in zaobjeti svet, se moramo širiti. Ne smemo se zapreti v štiri alpske države. V tem primeru bo postal naš šport zanimiv za zelo ozek trg. Tega seveda nočemo.

A popolna širitev z obuditvijo tekem na južni polobli, kar bi prineslo tudi časovno širše tekmovalno obdobje, verjetno ne pride v poštev.

Spominjam se teh tekem, da. Dvomim, da bi bilo to znova izvedljivo. Izpostavili ste, da bi morali na račun tega razširiti sezono. Zanimanja za to nisem zaznal. Še vedno je naš glavni trg na severni polobli. Avgusta in septembra pa pri televizijah in pokroviteljih ni zimskega utripa. Trenutno. V prihodnje pa … Ničesar ne moremo izključiti.

"Poškodbe bo težko povsem izkoreniniti." Foto: Matic Ritonja/Sportida

Prihodnje leto bo ženska karavana gostovala na Kitajskem. Načrtujete kakšen poletni obisk? Kaj za vas in tekmo pomeni novi koronavirus?

Čakamo. Letos smo načrtovali dva obiska. Zaradi virusa in samih priprav na progi smo vse skupaj malce zamaknili, a verjamem, da se bom spomladi podal tja.

Bi upali izpostaviti najbolje organizirano tekmo?

Konkretnemu odgovoru bi se izognil, bi pa izpostavil izjemno angažiranost in motiviranost vseh organizatorjev. Vsi se trudijo na svoj način. S svojo prvo sezono v vlogi direktorja svetovnega pokala sem zelo zadovoljen. Sezona sicer še ni končana, a verjamem, da bo pozitivna, čeprav nam vreme ni bilo naklonjeno.

Črna plat sezone pa so poškodbe. Pri FIS se oblikuje posebna komisija, ki bo obravnavala to problematiko, a zdi se, da bo poškodbe težko izkoreniniti, saj so v veliki meri tudi posledica tveganega smučanja v boju za vrh.

Se popolnoma strinjam. Poškodbe so, žal, del športa. S tem je treba živeti. Ne govorimo le o alpskem smučanju. Lahko pa poskusimo vse skupaj omejiti. Delovna skupina, ki jo omenjate, bo poskušala razumeti, ali obstaja kakšen razlog za specifične poškodbe. Težko karkoli napovem, a če govorimo o zadnjih poškodbah, na primer Sofie Goggie in Viktorie Rebensburg, lahko sklenemo, da so posledica napak tekmovalk. Ko gre smučarka na limit … Se zgodi. Žal.