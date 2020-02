Janez Slivnik Foto: MaPa Tretje mesto Mete Hrovat, šesto Tine Robnik in 14. Ane Bucik v veleslalomu ter 11. Hrovatove in 21. Bucikove v slalomu. Slovenski izkupiček domačih tekem svetovnega pokala, ki je poskrbel, da je tudi pregovorno zahtevni in strogi trener Janez Slivnik ob spenjanju smuči v ciljnem izteku podkorenskega tekmovalnega poligona zadovoljno pokimal. "Potrpežljivost je poplačana. Enkrat se nam je moralo poklopiti. Vesel sem, da se nam je prav na domači tekmi, kar je tudi nagrada za kranjskogorske in mariborske prireditelje," je dejal jeseniški strokovnjak.

"Predvsem sobota je bila odlična. Vse so prišle do izenačitve ali izboljšanja najboljših rezultatov v tej disciplini, čeprav vsi odseki niso bili idealni. Tudi nedelja ni pokvarila vtisa. Za Meto in Ano je solidna tekma. Da, mogoče bi lahko dosegli še več. A za to je potrebno še bolj tvegano smučanje. Da pa bi do tega prišli, smučarke potrebujejo samozavest. Ta je bila ob slalomski rezultatski podhranjenosti nekoliko načeta. Verjamem, da je bil kranjskogorski slalom lepa potrditev. Ob dveh solidnih vožnjah sta dekleti tam, kjer sta danes. Ob še boljših, bosta višje," je nastope najboljše slovenske trojke komentiral Slivnik.

V pogovoru z Meto Hrovat. Foto: MaPa

Čeprav se ni predajal valu optimističnih napovedi, pa priznava, da se v slovensko reprezentanco ni vrnil, da bi zbiral točke. V Meti Hrovat je videl izjemen potencial, v Tini Robnik misijo, da jo vrne po dveh izgubljenih sezonah, v Ani Bucik pa izziv, da jo tehnično preoblikuje in posodobi. "V smučanju čez noč ni mogoče narediti nič. Naše delo bo vidno šele čez kakšno leto. A prvi obrisi so že vidni. Sam sem jih videl že na treningih," pripoveduje Slivnik in izpostavil predvsem tekmovalno naravo omenjenih reprezentantk

Po tej plati izstopa Hrovatova, ki prevzema tudi odgovornost prve favoritke. Kranjska Gora je pokazala, da se bo morala naučiti sprejemati uspehe in se hitro pripraviti na naslednji tekmovalni dan. "To so sladke skrbi. Res pa je, da uvrščanje na stopničke jemlje energijo. Na domači tekmi še toliko bolj. Meti se je v soboto videlo, da je utrujena. A to je del igre. Če si dober, to pač spada zraven. Upam, da bomo čim večkrat priče takšnim situacijam. Meti torej želim, da bi bila večkrat utrujena," se je pošalil izkušeni trener, ki je uspešno deloval tudi v Avstriji in na Finskem.

Tina Robnik pod odrom za najboljše tri. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Da je Hrovatova smučarka z izjemnim potencialom, je bilo mogoče slutiti že v preteklih letih. Velik pečat Slivnikovega dela pa se vidi pri Bucikovi, katere karierna krivulja se je v zadnjo sezoni in pol že strmo spuščala. Z novim trenerjem je doživela preobrazbo. Celo bolj smučarsko kot rezultatsko. "Prebija se. Trenutno ji gre v veleslalomu celo bolje kot v slalomu. Tudi ona potrebuje rezultat za potrditev. Verjemite, da ji tudi v slalomu ne manjka veliko. Potrebuje ponovitve, potrebuje potrditve. Ko bo to prestala, bo bolj zanesljivi in samozavestna. Takrat bo lahko še bolj pritisnila na plin," pravi Slivnik.

Še višje, resda le v eni disciplini, meri Robnikova, ki je bila v očeh mnogih po kontinuiranih zdravstvenih težavah že odpisana. Zdaj pogleduje celo proti stopničkam. "Tina je stabilna na treningih. Kakšen 'bum' bi se lahko zgodil že na predhodnih tekmah. Tokrat ji je vsega šest stotink zmanjkalo do stopničk. Vztrajati mora na tej poti. Pred njo so še tri tekme. Cilj je, da se ukorenini v prvo jakostno skupino," ocenjuje prvi mož stroke v ženski reprezentanci.

Maruša Ferk tudi v Kranjski Gori ni prekinila črnega slalomskega niza. Foto: Matic Ritonja/Sportida

"Čakali bomo"

Zlata lisica pa je potrdila tudi veliko vrzel med najboljšo trojico in mladimi smučarkami, za katere je bila to priložnost za nabiranje izkušenj. Na začetku sezone je bilo mogoče pričakovati, da bo na vlak preboja sedla 19-letna Neja Dvornik, za katero se po nekaj spodletelih poskusih naskoka na finale zdi, da se znova bolj oklepa svoje ekipe. "Punca je še mlada. Veliko se mora še naučiti. Upam, da ji bo uspelo," je bil o tej temi kratek Slivnik.

Bolj zgovoren bo verjetno, ko se bo pogovoril z Marušo Ferk. Ta je še sedmi zaporedni slalom v zadnjem letu končala brez točk, s čimer ni potrdila trenerjevega zaupanja. Njena rezultatska kriza se poglablja in močno ogroža reprezentančni status za prihodnost.

Kaj pa mlajše tekmovalke? "Luknja je dejstvo. Kar pa nas lahko miri, je spoznanje, da najboljše tri lahko celoten voz vlečejo še skoraj desetletje. Naša baza je majhna. Tudi večje reprezentance imajo kakšne vrzeli v letnikih. Mlajše se morajo tehnično postaviti na noge, mi pa jih moramo čakati. Druge možnosti ni," je pogovor zaključil Janez Slivnik.