Poškodovana Vlhova se je razšla s trenerjem

Slalomska olimpijska prvakinja Petra Vlhova, ki okreva po operaciji kolena, se je razšla z italijanskim trenerjem Maurom Pinijem, so danes sporočili iz njene ekipe. Devetindvajsetletna Slovakinja je zunaj pogona vse od januarja lani, ko si je na veleslalomu poškodovala kolenske vezi.

"Z našim glavnim trenerjem Maurom Pinijem smo se sporazumno dogovorili, da se razidemo in mu omogočimo, da nadaljuje svojo uspešno trenersko kariero brez omejitev," je ekipa Vlhove zapisala v izjavi za javnost.

Pini, ki je Vlhovo popeljal do slalomskega zlata na igrah v Pekingu 2022, je smučarko ob tem pozval, naj "nikoli ne obupa".

"Ključnega pomena je, da ima na voljo čas, potreben za popolno okrevanje, z ustreznim zdravljenjem in brez zunanjega pritiska," je dejal Pini.

Ekipa je povedala, da je okrevanje Vlhove ovirala težava s hrustancem in "nekaj napačnih odločitev", ki so pripeljale do nadaljnje operacije kolena.

To "na žalost postavlja Petrino okrevanje in sanje o vrnitvi v tekmovalno smučanje skoraj nazaj na začetek te zahtevne poti".

Vlhova, ki ima šest medalj s svetovnih prvenstev, vključno z naslovom v veleslalomu iz Areja 2019, je pred tem dejala, da upa, da se bo vrnila za obrambo olimpijskega naslova na zimskih igrah Milano - Cortina leta 2026.

