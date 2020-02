Bo slovaška zvezdnica predčasno končala sezono?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovaška zvezdnica smučarske karavane Petra Vlhova je minuli konec tedna v Crans Montani navdušila s 14. in četrtim mestom v smuku, svojim najboljšim dosežkom v kraljevski disciplini. A je v kombinaciji ostala brez uvrstitve po odstopu na slalomu. Za nameček je Švico zapustila z vnetim in bolečim kolenom.

Najuspešnejša slovaška alpska smučarka, ki trenutno zaseda več kot odlično tretje mesto v seštevku svetovnega pokala alpskih smučark, prav tako je vodilna v posebnem slalomskem seštevku, je v ponedeljek v Italiji v Comu opravila pregled pri specialistu.

Kot je za spletno stran slovaške Pravde povedal njen italijanski trener Livio Magoni, je Vlhova že v nedeljo tožila za bolečinami zaradi vnetja kolena, ki bi lahko bilo posledica poškodbe sklepnega hrustanca.

Za takšno poškodbo pa je predvideno vsaj dvotedensko mirovanje oziroma počitek, kar pa bi lahko pomenilo tudi predčasen konec sezone ter bi bil torej ogrožen nastop Vlhove na marčevskem finalu sezone v Cortini d'Ampezzo.

V torek bo znanega več

V ekipi Vlhove si seveda takšnega scenarija nikakor ne želijo. "V torek bomo opravili nov preizkus in proučili, kako se koleno odziva na atletski trening," je dejal Magoni, ki je bil tudi član šampionske ekipe najuspešnejše slovenske alpske smučarke Tine Maze.

Vlhova ostaja v Italiji, kjer ima v sredo in četrtek v načrtih trening na smučišču Foppole skupaj s Švicarko Laro Gut-Behrami ter Nemkami Kiro Weidle, Michaelo Wenig in Patrizio Dorsch.

Najverjetneje pa bodo v načrte alpskih smučark posegle zadeve, na katere nimajo vpliva. Zaradi izbruha okužbe s koronavirusom v italijanskih deželah Lombardija in Benečija sta vprašljivi tekmi v superveleslalomu in alpski kombinaciji v soboto in nedeljo na smučišču La Thuile, tik ob italijansko-francoski meji v Dolini Aoste.

