Na Japonskem zmagal veter

Slalomisti so zaradi premočnega vetra ostali brez tekme na Japonskem.

Foto: Getty Images

Organizatorjem moškega slaloma v Niigati Juzava Naebi je zagodlo vreme. Zaradi močnega vetra in megle na nekaterih delih proge so začetek slalomske preizkušnje najprej prestavili, nato pa odpovedali. Ali in kdo bo gostil odpadli slalom, bodo pri Mednarodni smučarski zvezi sporočili v kratkem.