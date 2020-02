Kranjec je odložil zaščitno masko, rdeče majice ne želi

Ko smo ob koncu tedna slovenski moški tabor zbodli z dovtipnim vprašanjem, ali so morala v Kranjski Gori res gostovati dekleta, da se je končalo kar 19-letno čakanje na domače stopničke pod Vitrancem, je glavni trener Klemen Bergant hitro odvrnil, da bo imel novo domačo priložnost kmalu na voljo tudi prvi veleslalomist Žan Kranjec. A še pred pokalom Vitranc ga čakata veleslalomski preizkušnji v Hinterstodru (1. 3.) in že to soboto v japonskem smučarskem središču Yuzawa Naeba.

Na Japonsko sta čez Varšavo Kranjec in prvi slovenski slalomski adut Štefan Hadalin odpotovala že v nedeljo. Trenutno v družbi domačinov, Švedov, Rusov, Kanadčanov in Britanca Dava Rydinga trenirata v Sugadairi v bližini olimpijskega Nagana. V četrtek sledi selitev v Yuzawa Naebo, kjer bosta ob koncu tedna na sporedu veleslalom in slalom.

Prehod časovnih pasov sta dobro prestala, večjih težav pa nimata niti pri prilagajanju na snežno podlago, ki je zaradi bližine morja in pogostih vremenskih sprememb precej vlažna. "Pridejo boljši, pridejo slabši dnevi. A na splošno potrjujeta, da sta zelo dobra smučarja. Tako je bilo že na predhodnih treningih v Kranjski Gori in zdaj tudi na Japonskem," iz Azije sporoča trener Bergant, ki verjame, da se lahko Kranjec v Evropo vrne z rdečo majico vodilnega veleslalomista.

Boj za mali kristalni globus, v katerega sta najbolj odločno vključena še Henrik Kristoffersen in Alexis Pinturault, za zdaj ni omajal Kranjčeve osredotočenosti. "Tudi znotraj ekipe se odnosi niso spremenili. Me pa veseli, da na treningih preostalim ne dovoli, da bi štartali pred njim. Velja namreč nepisano pravilo prednostnega vrstnega reda na podlagi lestvice WCSL. Smo pa, iskreno, potrebovali kar nekaj časa, da se je postavil zase in pokazal tudi komolce," pojasnjuje Bergant in dodaja, da po namestitvi kovinske plošče pod čevelj zavidljivo raven veleslalomske pripravljenosti kaže tudi Hadalin.

Kranjec zagotavlja, da se s preračunavanjem točk ne obremenjuje. Želi zadržati tekmovalno stabilnosti, ki se zrcali v kar šestih zaporednih uvrstitvah med najboljšo peterico. "Po dobrem dozdajšnjem delu sezone čutim še večjo motivacijo pred zadnjimi tekmami. Tudi pričakovanja so večja. Me pa vse to ne ovira," odločnosti ne skriva Kranjec, ki priznava, da se mu kljub osredotočenosti na bližajočo se japonsko preizkušnjo v misli prikrade tudi pokal Vitranc. "Od nekdaj želim stati na kranjskogorskih stopničkah. To bi bilo sanjsko," pravi 27-letni Bukovčan.