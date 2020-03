Novi koronavirus do zdaj zahteval več kot 3.000 življenj

Novi koronavirus je do zdaj po svetu zahteval več kot 3.000 življenj, razširil pa se je že v 60 držav. Največ, 500 novih okužb so danes zabeležili v Južni Koreji, od koder so tudi štiri nove smrtne žrtve. Iz ZDA poročajo o drugi smrtni žrtvi. V Italiji je virus do zdaj zahteval 34 življenj, okuženih je 1.694 ljudi.

V Italiji se je v nedeljo število okuženih povečalo na 1.694, virus je zahteval 34 življenj, pozdravilo pa se je 83 ljudi, je sporočil vodja italijanske civilne zaščite Angelo Borrelli, piše STA.

Na Hrvaškem danes potrdili še eno okužbo

Virus se širi tudi v drugih državah v Evropi. Prve primere okužb so v nedeljo potrdili na Irskem in v Luksemburgu, v nemškem glavnem mestu Berlin in na Češkem, pa tudi v italijanski Gorici tik ob meji s Slovenijo. Na Hrvaškem so danes potrdili še eno okužbo, kar pomeni, da so do zdaj v sosednji državi potrdili osem okužb z novim koronavirusom, piše STA.

Največ novih okužb v Južni Koreji

Največ, 500 novih okužb so danes zabeležili v Južni Koreji, kjer je zaradi bolezni covid-19 do zdaj umrlo 26 ljudi, potrjeno okuženih pa je 4.212, je sporočil korejski center za nadzor nad boleznimi. Od tega so 446 novih primerov okužbe danes zabeležili v provinci Severni Gjeongsang, kjer se je virus razširil med pripadniki verske sekte, piše STA.

Na Kitajskem, kjer je virus izbruhnil, so danes zabeležili 42 novih smrtnih primerov in 202 novi okužbi, kar je najnižje število okuženih v enem dnevu od konca januarja. Vse nove žrtve na Kitajskem so iz province Hubei, kjer je epicenter izbruha, je sporočila kitajska zdravstvena komisija. Na Kitajskem je zaradi bolezni covid-19 umrlo 2.912 ljudi, okužilo pa se jih je 80.026. Na Kitajskem sicer število novih primerov postopoma upada. Zunaj province Hubei so poročali o samo šestih novih okužbah, piše STA.

Kitajca obsodili na smrt zaradi umorov na nadzorni točki proti širjenju koronavirusa Kitajsko sodišče je v nedeljo na smrt obsodilo 23-letnega moškega, ki je na eni od nadzornih točk, postavljeni za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom, z nožem do smrti zabodel dva uradnika. V prizadevanjih za preprečitev širjenja novega koronavirusa so na Kitajskem vzpostavili široko mrežo nadzornih točk ter sprejeli številne ukrepe, med drugim omejili potovanja in zaprli številna mesta. V številnih vaseh, mestih in skupnostih so v strahu, da bi jim prišleki prinesli okužbo, vzpostavili nadzorne točke ter uvedli stroge omejitve gibanja v in izven njihove skupnosti. Incident se je zgodil 6. februarja, ko je Ma Jianguo z avtom pripeljal na nadzorno točko v vasi Luo Meng v Hongheju na jugozahodu province Yunnan, kjer so ga ustavili. Potem ko je Ma zavrnil sodelovanje z uradniki, je potnik v njegovem avtomobilu skušal odstraniti zaporo na cesti, je sporočilo sodišče. Njegovo ravnanje je z mobilnim telefonom začel snemati uradnik, kar je Maa razjezilo. Z nožem, ki ga je nosil s seboj, je uradnika, lokalnega predstavnika za odpravljanje revščine, zabodel, nato pa je zabodel tudi drugega uradnika, ki je žrtvi skušal pomagati. Oba sta za posledicami vbodnih ran umrla. (STA)

Druga smrtna žrtev v ZDA

V ZDA, kjer so do zdaj potrdili najmanj 60 primerov okužb, je novi koronavirus zahteval drugo smrtno žrtev. Potem ko je v soboto zaradi koronavirusa umrl moški v zvezni državi Washington, so v nedeljo zdravstvene oblasti potrdile, da je za covid-19 v tej zvezni državi umrl tudi 70-letni moški. Prvo okužbo so potrdili tudi v zvezni državi New York. Po navedbah ameriškega Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) so do zdaj okužbe z novim koronavirusom potrdili tudi v Kaliforniji, Oregonu in Washingtonu, še poroča STA.

Primeri koronavirusa v Evropi:

Italija 1.694 (34 mrtvih)

Francija 100 (2 mrtva)

Nemčija 111

Španija 66

Velika Britanija 23

Švica 18

Norveška 15

Švedska 13

Avstrija 10

Hrvaška 8

Grčija 7

Nizozemska 7

Belgija 3

Danska 3

Finska 3

Romunija 3

Rusija 2

Belorusija 1

Estonija 1

Irska 1

Islandija 1

Litva 1

Luksemburg 1

Monako 1

San Marino 1

Severna Makedonija 1