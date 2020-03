Med intervjujem o koronavirusu ves čas kašljal #video

Američan Frank Wucinski je med televizijskim intervjujem o izkušnji s koronavirusom ves čas kašljal. To je pri gledalcih sprožilo zgražanje, čeprav sam trdi, da je bil na novi koronavirus testiran dvakrat, obakrat pa so testi pokazali, da je zdrav.

Američan Frank Wucinski je s svojo družino več kot 15 let živel na Kitajskem, dve tretjini časa v mestu Wuhan, od koder se je po svetu razširil novi koronavirus.

Frank in njegova žena, ki sicer ni ameriška državljanka, sta s svojo hčerko do pred kratkim živela v mestu Guangzhou, pred tremi meseci pa sta se zaradi smrti njegove tašče preselila nazaj v Wuhan, kjer sta skrbela za očeta. Med prebivalci mesta se je ravno takrat začel širiti novi koronavirus.

Američan se je nato s svojo triletno hčerko vrnil v ZDA, kjer sta bila oba v karanteni v San Diegu, dvakrat so pri obeh opravili tudi teste na novi koronavirus, a so bili ti negativni.

Z intervjujem na ameriški televiziji Fox News je Frank želel pokazati, da je zdrav in da je z njim vse v redu, a je med intervjujem ves čas kašljal, med gostovanjem na televiziji pa svoji hčerki vzel steklenico vode, naredil požirek in ji jo vrnil. To je med gledalci sprožilo zgražanje in nezaupljivost. Novi koronavirus se namreč prenaša kapljično.

Na očitke, da morda ni zdrav, je Frank pozneje odgovoril, da sta bila oba testa na novi koronavirus negativna in da je kašelj zgolj posledica živčnosti.