Smrt uglednega smučarskega trenerja

V smučarske kroge je udarila vest o smrti uveljavljenega trenerja Walterja Hubmanna, ki je pečat pustil v številnih taborih. Sodeloval je tudi s Hermannom Maierjem in Ivico Kostelićem.

Po dolgotrajni bolezni je v 63. letu starosti umrl smučarski trener Walter Hubmann, ki je bil mnogim znan pod vzdevkom "Ski-Weltenbummler" oziroma smučarski svetovni popotnik. Poimenovanje izhaja iz številnih smučarskih okolij, v katerih je deloval. Bil je trener v avstrijski reprezentanci, v tujini pa je deloval v Švici, Gruziji, Bolgariji ter na Madžarskem in Hrvaškem. Tudi seznam tekmovalcev, s katerimi je v dolgoletni karieri sodeloval, je vreden vsega spoštovanja. Prve uspehe je dosegal z avstrijsko divo hitrosti Renate Götschl. V avstrijski moški konkurenci so njegove napotke med drugim poslušali tudi Stephan Eberharter, Hermann Maier in Hans Knauss. Pod svoje okrilje pa ga je s koristnimi nasveti vzela tudi hrvaška ekipa, zbrana okrog Ivice Kostelića.