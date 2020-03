Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko ima hudič mlade, jih ima veliko. Vprašajte Cornelio Hütter. Avstrijska Štajerka je v svetovnem pokalu nazadnje nastopala v zaključku sezone 2018/19. Sledila je poškodba kolena, zaradi katere vse do danes ni tekmovala. V zadnjem obdobju je na treningih dvigovala raven, a v sredo v Reiteralmu grdo padla in obnovila poškodbo kolenskih vezi. Sledita operacija in nova rehabilitacija.

Spomnimo, Hütterjeva se je poškodovala že leta 2017 in se leto zatem zmagoslavno vrnila. Prav v sezoni 2018/19 pa se je tudi dvakrat poškodovala. Zdaj se njena vrnitev v tekmovalno areno oddaljuje in vse bolj zamika v leto 2021.

Specialistka za hitri disciplini, ki bo 29. oktobra dopolnila 28 let, je sicer v svoji karieri zbrala 14 uvrstitev na stopničke za zmagovalke. Dvakrat, v superveleslalomu v Lenzerheideju 2016 in Lake Louisu 2017, je stopila celo na najvišjo stopničko.