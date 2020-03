Kranjec si lahko oddahne

Po tekmovalnem spodrsljaju v Hinterstodru, kjer je s prvega zdrsnil na četrto mesto v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, si Žan Kranjec lahko malce oddahne. Iz Kranjske Gore mu namreč sporočajo, da pripravljajo oder za njegov ponovni napad na domačem terenu. Prav doma si namreč najboljši slovenski alpski smučar želi zagotoviti dobro izhodišče pred finalom v Cortini d'Ampezzo. Uradno zeleno luč za že 59. pokal Vitranc, ki bo na sporedu 14. in 15. marca, sicer v Podkorenu pričakujejo v četrtek. A dvomov o pozitivni oceni v Zgornjesavski dolini praktično ni. Več kot 50 centimetrov debela snežna odeja z odlično bazo je zadostno zagotovilo za mirnost v sklepnih pripravah na moški tehnični preizkušnji svetovnega pokala.

Video: stanje v Podkorenu (Petra Mavrič)



FIS-ova izvidnica

Kranjsko Goro je danes obiskal tudi koordinator moških tekem svetovnega pokala Emmanuel Couder in bil z videnem zadovoljen. "Zelo dobro. Vidi se, da so v Kranjski Gori v zadnjih tedni dobro delali. Pod vrhnjo plastjo je namreč zmrznjena snežna osnova. V zadnjem obdobju je zapadlo še nekaj novega vlažnega snega, ki ga bomo spretno izkoristili za nadgradnjo. Ta sneg bo namreč pomrznil. Stanje je torej zelo obetavno. Zdaj pa … Dan za dnem," je dejal stari znanec Vitranca in potrdil odločno usmeritev k izvedbi veleslaloma z vrha proge.

Podkoren: 11 dni pred pokalom Vitranc Foto: Pe. M. Lisičja baza

Gorenjcem se zdaj obrestuje tudi delo, ki so ga vložili v pripravo terena za svetovni pokal smučarjev invalidov in Zlato lisico. "Ko so bile razmere zimske, smo to znali izkoristiti. Proga je bila že polita z vrha do cilja. Kljub vremenskim spremembam je baza ostala," zadovoljno kima vodja tekmovanja in tekmovalnega odbora Aleš Vidic. Tudi deževje v noči na torek ga ne skrbi. "Narava nam celo pomaga. Dežju sledi ohladitev. Pozneje so sicer napovedane tudi snežne padavine, zato se bomo o aktivnostih na progi odzivali iz dneva v dan," dodaja Vidic.

Koronavirus jih ne skrbi

Zdi se, da bi lahko za odpoved pokala Vitranc poskrbela le država, če bi se zaradi strahu pred novim koronavirusom odločila za strožje ukrepe. Tovrstnih signalov za zdaj ni. Predvsem pa vse do danes zaradi virusa ni bila odpovedana še nobena evropska tekma svetovnega pokala. V Kranjski Gori ponavljajo, da bodo tudi v prihodnje "pozorno spremljali dogajanje v državi in neposredni soseščini ter ravnali v skladu s priporočili NIJZ in ministrstva za zdravje". Ob tem so na uradni spletni strani zapisali, da obisk pokala Vitranc odsvetujejo vsem, ki kažejo znake obolenja, starejšim osebam in kroničnim bolnikom.

O finalu v Cortini v petek

O morebitnih ukrepih so v ponedeljek na korespondenčni seji razpravljali tudi člani predsedstva Mednarodne smučarske zveze. Sprejeli so stališče, po katerem odločitev o (ne)izvedljivosti tekmovanj prepuščajo državam gostiteljicam. Tekme v Kvitjfellu in Aareju niso vprašljive. Usoda finala v Cortini d'Ampezzo bo znana v petek, ko bodo glave staknili odgovorni v regionalni vladi in pristojni za zdravstvena vprašanja v Benečiji.