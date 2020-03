Žan Kranjec je izpolnil bonus slabih dni

"S preračunljivim nastopom bo ostal praznih rok. V karavani je preprosto preveč dobrih smučarjev, da bi si Žan lahko privoščil le korektno smučanje, po katerem bi čakal na tekmece," pred zadnjim veleslalomom sezone, ki ga bo v soboto brez gledalcev v okviru pokala Vitranc gostil Podkoren, razmišlja glavni trener slovenske moške ekipe za tehnični disciplini Klemen Bergant.

Čeprav se je Žan Kranjec na zadnjih treh veleslalomih podpisal pod tri najslabše rezultate v sezoni (5., 9. in 13.) in s prvega zdrsnil na četrto mesto v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, Bergant verjame, da se lahko na domačem terenu vrne med najboljše tri. Tudi zaradi podlage, ki naj bi bila po dveh povsem pomladnih tekmah znova bolj zimska. V takšnih razmerah je slovenski adut precej manj ranljiv.

"Njegovo smučanje je pač takšno, da potrebuje pravi odziv snega. Z drugimi besedami, potrebuje trdo podlago. Marsikaj se je v zadnjih letih naučil, a na drugačnih podlagah njegove vrline ne pridejo do takšnega izraza. Žal je bila letos na sporedu le ena takšna tekma, ki mu je izrazito ustrezala. V Adelbodnu, kjer je zmagal. Še vedno pa trdim, da bi tudi v razmerah, ki mu niso pisane na kožo, z drugačno oceno posegel po višji uvrstitvi. Žal pa na tekmah ni popravnega izpita," razmišlja Bergant.

V Kranjski Gori Kranjec še ni bil boljši kot peti. Foto: Sportida

Dosegljiv je tudi mali globus

Kranjec je slekel rdečo majico vodilnega veleslalomista. Vodilni Henrik Kristoffersen ima pred njim 30 točk prednosti. Med obema pa sta še Alexis Pinturault in Filip Zubčić, ki imata pred Slovencem 24 oziroma štiri točke naskoka. Dosegljivi so torej še vsi, le da bi prva dva tudi ob Kranjčevi zmagi z drugim mestom ostala pred njim. "Ne sme gledati na pogoje. Tudi na točke ne. Dvakrat na polno. To je vse," usmeritve ne skriva Bergant.

Se torej v slovenskem taboru pogovarjajo o globusu? ''Se je o tem sploh treba pogovarjati? Vsem je jasno, kaj je v igri. Veliko se pogovarjamo. Predvsem o tem, kaj storiti za dobro smučanje. 'Kranjo' to ve. Mi pa vemo, da je v tej sezoni 95 odstotkov voženj opravil zelo dobro. Malo je spodrsljajev. A v takšni konkurenci in v takšnih pogojih je treba sezono opraviti skoraj brez napak. Skoraj. Tudi njegovi glavni tekmeci so imeli slabe dneve. Prav zaradi tega so zgoščeni v 30 točkah,'' razmišlja glavni trener.

Pod Vitrancem letos brez navijačev. Foto: Peter Podobnik/Sportida

20 let …

Zadnji tekmi, predvsem trinajsto mesto v Hinterstodru, nista ostali povsem brez posledic. ''Če veš, da spadaš na višja mesta, pa se ti pripetita dve takšni tekmi, to zanesljivo pusti posledice. A znova … Malenkostno je napačno ocenil pogoje in postavitev, kar se v takšnih razmerah takoj pozna v sekundah. Žal v njegovem smučanju skorajda ni vmesne poti. Ali smuča dobro ali pa smuča slabo,'' pravi Bergant, ki pred pokalom Vitranc seveda stavi na prvi scenarij.

Tudi zaradi tega je Kranjcu in slalomsko usmerjenemu Štefanu Hadalinu (ob omenjenih bosta nato v slalomu nastopila le še Tijan Marovt in Aljaž Dvornik) namenil nekaj dni oddiha, zdaj pa načrtuje kakovosten tridnevni trening lučaj od tekmovalne proge. Tam naj bi slovenski lovec na eno od odličij v svetovnem pokalu (od zadnjega, ki ga je v slalomu osvojil Matjaž Vrhovnik, mineva 20 let), v sebi znova prebudil zanj značilno veleslalomsko napadalnost.

Tekmeci Žana Kranjca v boju za globus/kolajno

Vrstni red pred zadnjim veleslalomom sezone



1. Henrik Kristoffersen (Nor): 394 točk

2. Alexis Pinturault (Fra): 388

3. Filip Zubčić (Hrv) 368

4. Žan Kranjec (Slo): 364

Hrvaški tekmec za odličje Filip Zubčić. Foto: Getty Images

Kranjec vs. Kristoffersen (–30) in Pinturault (–24)

Če bi Kranjec zmagal, bi moral biti Kristoffersen tretji ali slabši, obenem pa Pinturault ne bi smel zasesti drugega mesta. Že ob Kranjčevem drugem mestu bi moral biti Norvežan peti ali slabši, Francoz pa ne boljši kot četrti. Če bi bil Kranjec tretji, bi moral Henrik zasesti največ deveto, Alexis pa v najboljšem mogočem primeru osmo. Četrto mesto domačega aduta globus prinaša ob Norvežanovem 14. in Francozovem 11. mestu. Če bi Kranjec tekmo končal na petem mestu, bi moral biti Kristoffersen 17., Pinturault pa 13. In tako naprej … Teoretično je sicer globus dosegljiv tudi še z osmim mestom, a bi lahko v tem primeru tekmeca osvojila le točko.

Kranjec vs. Zubčić (–4)

Ob vseh zgoraj navedenih scenarijih velja dodati, da mora Kranjec prehiteti tudi Filipa Zubčića. Neposredni obračun s Hrvatom za kolajno veleslalomskega seštevka svetovnega pokala bi Slovenec dobil, če bi osvojil pet točk več od tekmeca. Ob uvrstitvi na prvih pet mest torej Kranjcu zadošča že to, da je Zubčić uvrščen za njim. Če pa bi bil Žan šesti, bi moral biti Filip osmi. Če bi bil sedmi, bi moral biti tekmec deveti …