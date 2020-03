Planici zaradi koronavirusa grozi finančni kolaps: tako, kot Vitranc, brez gledalcev

Klubi in panožne zveze so se morali že v preteklem tednu prilagoditi navodilom Ministrstva za zdravje Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki omejujeta oziroma prepovedujeta tekmovanja v zaprtih prostorih. Tekme v dvoranah tako že potekajo za zaprtimi vrati. S ponedeljkom podobno navodilo velja tudi za prireditve na prostem. In kaj ukrep o tem, da se morajo vse športne prireditve z več kot 500 udeleženci izpeljati brez občinstva, pomeni za bližajoča se tekmovanja?

Planica z velikansko finančno škodo

Največ oči je, razumljivo, uprtih v Planico, ki marca na Letalnici bratov Gorišek gosti smučarske polete. Letos se bodo na planiški lepotici med 19. in 22. marcem skakalci potegovali za odličja na svetovnem prvenstvu v poletih. A bo kulisa brez gledalcev povsem drugačna, kot smo je vajeni. Prvič v zgodovini se bo zgodilo, da "marčevske norosti" ne bodo ovekovečili gledalci. In ta podatek predstavlja velik šok za organizatorje. Ne le z vidika obiskanosti, temveč tudi zaradi finančne strukture. Sporočili so, da bo Planica zaradi tovrstnega ukrepa poslovala z velikansko izgubo, in sicer v višini 650 tisoč evrov.

Planiški praznik bo potekal brez navijaške kulise. Foto: Vid Ponikvar

"Glede na današnjo odločitev države, da prepove obisk gledalcev na FIS svetovnemu prvenstvu v Planici, sporočamo, da bomo ukrep v celoti upoštevali. Vse imetnike že kupljenih vstopnic obveščamo, da bomo v naslednjih dneh sporočili, na kakšen način bodo potekali postopki. Prireditev bo tako po prvih ocenah imela 650 tisoč evrov izgube, ki je ne bo mogoče sanirati. Zaradi nastale škode bi zagotovo trpel razvoj smučarskega športa v Sloveniji, saj se sredstva, zbrana od Planice, v celoti namenjajo športnicam in športnikom. In brez pomoči vseh deležnikov ne bo šlo. V naslednjih dneh bomo začeli izvajati načrt, ki smo ga pripravljali za primer tekmovanja brez gledalcev. O vseh podrobnostih bomo javnost redno obveščali. Vse ljubitelje smučarskega športa prosimo za veliko razumevanja in potrpljenja, saj nas v teh dneh čaka veliko dela," je sporočil predstavnik za stike z javnostjo pri OC Planica Tomi Trbovc in dodal, da svetovno prvenstvo v poletih v vsakem primeru bo.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Junak Vitranca brez aplavza

Že ob koncu tega tedna pa smučarsko karavano svetovnega pokala pričakujejo v Kranjski Gori. "Gremo naprej," se je glasil prvi odziv organizatorjev pokala Vitranc. Priprave na moški veleslalom in slalom se nadaljujejo, zaustavljene pa so aktivnosti, povezane z gledalci. To za prireditelje pomeni finančni udarec v višini približno 100 tisoč evrov. "Tovrstne odločbe je, čeprav s stisnjenimi zobmi, treba upoštevati. Pričakujemo uraden dokument. Kupcem vstopnic pa bomo sporočili, da bodo lahko na prodajnih mestih dobili vrnjen denar, ali pa si bodo s to vstopnico lahko tekmo ogledali prihodnje leto," pravi generalni sekretar Srečko Medven in dodaja, da je bila zaradi strahu pred koronavirusom prodaja vstopnic do sedaj zelo skromna.

Nogometaši se selijo v Koper

Pred praznimi tribunami bo 30. marca prijateljsko tekmo z Albanijo odigrala tudi slovenska nogometna reprezentanca, a ne v Vidmu, kot je bilo sprva predvideno, temveč na stadionu Bonifika v Kopru. Na novo obdobje pa se bodo morali prilagoditi tudi prvoligaši. Tudi klube iz Prve lige Telekom Slovenije namreč čakajo tekme za zaprtimi vrati.

Grubin memorial odpovedan

Odpovedan je tudi Grubin memorial, dobrodelna veleslalomska tekma v spomin na pokojnega Draga Grubelnika, ki bi se morala odvijati v petek, 13. marca, v Kranjski Gori.