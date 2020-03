Tadej Pogačar se javlja iz karantene: že 11 dni zaprt v hotelski sobi

Dirko po Združenih arabskih emiratih, ki si jo je Tadej Pogačar zadal za prvi večji cilj te sezone – gre za praktično domačo dirko njegovega moštva UAE – in končal na drugem mestu, so organizatorji zaradi dveh odkritih primerov koronavirusa v kolesarski karavani, skrajšali za dve etapi.

Moštvo UAE se je odločilo za prostovoljno 14-dnevno izolacijo v hotelu v Abu Dabiju, kamor so kolesarji pripotovali po zaključku pete etape. Vse goste v hotelu so testirali na prisotnost koronavirusa in zaradi novo odkritih primerov v hotelu zadržali vse ekipe. Po enajstih dneh jih je večina že odpotovala proti domu, v hotelskem "ujetništvu" ostajajo le še kolesarji ekipe Gazprom-RusVeloso in Pogačarjevi "kompanjoni" iz UAE Emirates.

Pogačar je Dirko po Združenih arabskih emiratih končal na skupno drugem mestu. Foto: Bettini

Mlad slovenski kolesar, ki je lani navdušil s tretjim mestom na Dirki po Španiji, ter zmagama na Dirki po Kaliforniji in portugalski pokrajini Algarve, se je danes javil z zapisom na svoji spletni strani. Natančno je opisal dogajanje na dirki in orisal netipičen vsakdan v hotelski sobi.

Foto: Fizza

"Mineva 11. dan odkar sem zaprt v hotelski sobi"

"Danes mineva enajsti dan, ko ostajam zaprt v "moji" hotelski sobi. Pravzaprav ni samo moja, saj jo delim s klubskim kolegom Erikom Bystromom. Le kdo bi si mislil, da se bodo zadeve tako zapletle? Nihče," svoj zapis začenja Pogačar.

"Smo v prvem nadstropju hotela Yas marina in k sreči je hotel višje kategorije in je prostora v sobi nekaj več," zapiše Pogačar. "Prav tako ima soba kar konkreten balkon in je življenje vsaj s tega vidika nekoliko lažje. Skozi okno je lep razgled na marino, kjer lahko občuduješ zasidrane jahte, nekatere so prava paša za oči.

Prav tako tik pod balkonom pelje steza formule ena »Yas marina circuit«, kjer lahko večji del dneva opazuješ dirkanje najrazličnejših dirkalnih strojev. Življenje je pač treba prilagoditi trenutnim razmeram in prej, kot se s tem sprijazniš, lažje funkcioniraš in živiš tudi v tem omejenem prostoru," je zapisal 21-letni kolesar in pohvalil hotelsko gostoljubje.

Pogačar trenira na hotelskem balkonu. Foto: osebni arhiv

"Hotel dobro skrbi za nas. Hrana je odlična, sicer jo prinesejo v plastični embalaži, pozvonijo in pustijo pred vrati in enako sami prazno embalažo vrnemo na voziček oziroma pladenj na hodnik, kjer jo poberejo," je opisal.

Razkril je še, da so jim v sobo dostavili trenažerje, kar jim omogoča vsaj malega treninga.

A to še ni vse, na voljo imajo seveda tudi televizor, internet, NetFlix in Playstation, Pogačar pa preko sodobnih kanalov ohranja stike s svojim dekletom, prav tako kolesarko Urško Žigart, in svojimi domačimi.

Odšteva dneve do odhoda

"Odštevam dneve do odhoda," je priznal in si zaželel, da bodo zadeve stekle po planu in bo konec prihodnjega tedna lahko končno odšel domov.

"Kako bo z dirkanjem za naprej, je težko karkoli reči. Kot sami vidite, se zadeve iz dneva v dan oziroma že iz ure v uro spreminjajo, trenutno na slabše, saj se dirke odpovedujejo, prav tako se ekipe, tako kot naša, odpovedujejo nastopanju za določen čas. Sam samo upam, da se bodo zadeve čim prej stabilizirale in počasi vrnile v normalne okvire," si je zaželel Pogačar.