"Vuelta je na njegovem programu," je šef UAE Team Emirates-XRG Gianetti povedal za Velo in dodal: "Poglejmo, kaj se bo zgodilo na Touru, ampak Vuelta je na letošnjem koledarju."

Zmaga na tretji največji tritedenski dirki poleg Toura in Gira še vedno manjka v zbirki trofej Slovenca. Pogačarjev tekmec, Danec Jonas Vingegaard, letos prav tako načrtuje nastop tudi na Vuelti, ki bo od 23. avgusta do 14. septembra s ciljem v Madridu.

Lani je Pogačar dosegel redek dvojček zmag - slavil je na Touru in Giru. To sezono bi lahko sledila še ena dvojna zmaga - in njegova prva skupna zmaga na Vuelti doslej. Le sedmim drugim kolesarjem je uspelo zmagati na vseh treh dirkah grand toura -, med njimi je tudi belgijska legenda Eddy Merckx.

Leta 2019 se je Pogačar prvič in doslej edinkrat udeležil dirke po Španiji, kjer je v Madridu končal na tretjem mestu s tremi etapnimi zmagami.

