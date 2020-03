Slovenija ima svetovno podprvakinjo

Potem ko je bila lani v Fal di Fassi dvakrat četrta, je 19-letni Neji Dvornik v predzadnji ženski disciplini letošnjega mladinskega svetovnega prvenstva v Narviku uspel preboj na oder za zmagovalke. Z najboljšim časom drugega teka veleslaloma je pridobila tri mesta in si priborila srebrno odličje. Prehitela jo je le Švedinja Sara Rask (+0,48), na tretjo stopničko pa je stopila Norvežanka Kaja Norbye.

V senci uspeha mlade Korošice je Nika Tomšič zasedla 42. mesto, tri mesta slabša je bila Lina Knific, Rebeko Oblak pa najdemo na 49. mestu.

Članica zasebne ekipe Dvornik transport, ki je dobila tudi že 18 priložnosti v svetovnem pokalu, a še ni prišla do točk, medtem ko pa je bila v evropskem pokalu že četrta, sicer že nekaj časa velja za eno najbolj obetavnih slovenskih alpskih smučark, potrditev talenta na MSP pa olepšuje pogled v smučarsko prihodnost. Obenem tudi ne skriva visokih ambicij. Ko smo se namreč z njo pogovarjali tik pred začetkom sezone v Söldnu, je brez oklevanja dejala: "Nerada govorim o svojih ciljih. A cilj je vendarle biti čim boljša. Morda celo najboljša na svetu. Cilji morajo biti visoki."

Dvornikova, ki je bila v Narviku sedma v kombinaciji in 17. v superveleslalomu, s tem nadaljuje tradicijo osvajanja slovenskih kolajn na mladinskih svetovnih prvenstvih. Le to je že daljnega leta 1975 začel Bojan Križaj, ki je postal mladinski evropski prvak v slalomu, prvi odličji na MSP pa je leta 1982 osvojila naša nedavna gostja Druge kariere Andreja Leskovšek. V nadaljnjih letih so nato male FIS-ove snežinke osvajali mnogi prihodnji velikani slovenskega smučanja, med njimi tudi Rok Petrovič in Jure Košir. Zadnje štiri kolajne (po dve zlati in srebrni) pa je v letih 2017, 2018 in 2019 osvojila Meta Hrovat.