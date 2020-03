Koronavirus ni zarezal samo v vsakdanje življenje ljudi, ampak tudi v šport. Do danes se je zvrstila cela vrsta športnih dogodkov, ki so jih odpovedali ali prestavili. Glede na trenutno stanje v svetu bi se v prihodnjih dneh število odpovedi tekmovanj lahko še bistveno povečalo. Izpostavili smo nekaj največjih tekmovanj, a teh je v današnji Sportalovi rubriki več kot deset.

Po daljšem posvetu odpovedali pokal Vitranc, pričakovati je, da bo odpovedana tudi Planica

Težko odločitev so morali sprejeti tudi organizatorji pokala Vitranc. Pričakovati je, da bodo odpovedali tudi svetovno prvenstvo v Planici. Sprva so načrtovali, da bodo obe tekmovanji izpeljali pred praznimi tribunami, a glede na trenutne razmere v naši državi so se odločili tekmovanje odpovedati.

"Širjenje koronavirusa v Evropi je doseglo tudi karavano svetovnega pokala v alpskem smučanju, v kateri so včeraj odkrili tri osebe s simptomi bolezni covid-19, ena od njih je bila tudi pozitivna na testu. Vse omenjene osebe so v karanteni od pojava kliničnih znakov okužbe. Organizacijski komite pokala Vitranc je ob prejetju informacije opravil daljši posvet tako s FUS, SZS kot tudi z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). Glede na potencialno okužbo celotne karavane svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške in s tem možne nadaljnje širitve virusa v Sloveniji je na priporočilo FIS organizator tekem v Kranjski Gori celotni športni dogodek odpovedal," sporočajo iz Kranjske Gore.

Liga NBA do preklica prekinjena

V noči na četrtek je kot strela z jasnega udarila novica, da je košarkarska liga NBA do preklica prekinjena. Pred prekinitvijo je bilo več scenarijev, tudi da bi se tekme igrale pred praznimi tribunami. A ko je v javnost prišla novica, da se je s koronavirusom okužil francoski košarkar Rudy Gobert, so takoj sprejeli odločitev o prekinitvi sezone. Tudi iz Košarkarske zveze Slovenije so danes sporočili, da so do preklica prekinjena vsa tekmovanja pod okriljem zveze.

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, na katerem se Gobert na eni izmed novinarskih konferenc norčuje iz ukrepov proti koronavirusi in se dotakne vseh mikrofonov. No, 48 ur za tem je zbolel za koronavirusom. Mnogi to vidijo kot opozorilo vsem preostalim in predvidevajo, da se bo ta posnetek predvajal še desetletja.

Oglasil se je tudi slovenski košarkar Luka Dončić, ki igra za Dallas Mavericks. Sporoča, da naj ljudje pazijo nase.

Znak stop tudi za preostala košarkarska tekmovanja

Tekmovanja so pod svojim okriljem do preklica prekinili tudi pri Košarkarski zvezi Slovenije, Mednarodni košarkarski zvezi in evroligi.

Prekinitev vseh tekmovanj pod okriljem Rokometne zveze Slovenije

Tudi vodstvo Rokometne zveze Slovenije se je odločilo, da do nadaljnjega prekinja vsa tekmovanja v vseh članskih ligah in tekmovanju mladih.

Cortina d'Ampezzo letos ne bo gostila finala svetovnega pokala. Foto: Gulliver/Getty Images Finale svetovnega pokala v alpskem smučanju

Že na začetku marca je Mednarodna smučarska zveza veliki finale svetovnega pokala, ki bi moral biti v Cortini d'Ampezzo v Italiji, odpovedala. Ta bi morala med 18. in 22. marcem gostiti preizkušnje v smuku, superveleslalomu, veleslalomu, slalomu in ekipno tekmo, kar bi bila tudi generalka pred svetovnim prvenstvom 2021. Namesto v italijanskih Dolomitih bo tako zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala okronan v Kranjski Gori.

V Italiji so odpovedana vsa športna tekmovanja. Foto: Reuters Italijanska nogometna liga serie A

V italijanski nogometni ligi so se odločili, da bo liga zamrznjena do 3. aprila. Pravzaprav so v Italiji ustavili vsa športna tekmovanja. Eden od ujetnikov italijanske karantene je tudi Boštjan Cesar, slovenski nogometaš, ki v drugi italijanski ligi brani barve Chieva. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance je spregovoril tudi za Sportal.

Prekinjena tudi liga prvakov in evropska liga

Zaradi širjenja novega koronavirusa naj bi Evropska nogometna zveza prekinila tudi ligo prvakov in evropsko ligo. Prvi je o tem poročal španski časnik Marca, Uefa pa je tega uradno še ni potrdila.

Znano je, da je z novim koronavirusom okužen tudi nogometaš Juventusa Daniele Rugani, posledično pa je v izolaciji celotna ekipa italijanskega prvaka. Enako je tudi z nogometaši Reala iz Madrida, saj je z virusom sars-cov-2 okužil eden od njihovih košarkarjev. Obe omenjeni ekipi bi prihodnji teden morali igrali na povratni tekmi osmine finala lige prvakov.

Tadej Pogačar je še vedno v karanteni. Foto: osebni arhiv Kaj bo s kolesarskima dirkama po Italiji in Franciji?

V kolesarskem svetu smo prav tako priča celi vrsti odpovedi. V Italiji so organizatorji za nedoločen čas preložili enodnevno kolesarsko klasiko Strade Bianche, dirko od Tirenskega do Jadranskega morja (Tirreno-Adriatico, 11. marec), dirko Milano-San Remo (22. marca) in Dirko po Siciliji. Včeraj so odpovedali tudi etapno Dirko po Normandiji (od 23. do 27. marec), Dirka od Pariza do Nice sicer poteka, a je število ekip zelo okrnjeno. Na dirki bi morala nastopiti tudi Primož Roglič in Tadej Pogačar, kar bi bil njun prvi obračun v novi sezoni, a od tega ne bo nič. Tadej Pogačar je še vedno v karanteni v hotelu v Abu Dabiju. Mladi slovenski kolesar se je pred dnevi od tam tudi javil.

Številni ljubitelji kolesarstva se že sprašujejo, kakšna bo usoda kolesarskih dirk po Italiji in Franciji.

Svetovno dvoransko prvenstvo v Nanjingu na Kitajskem je bilo odpovedano že konec januarja. Foto: Sportida

Dvoransko SP v atletiki

Že konec januarja so odpovedali svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki. To bi moralo biti med 13. in 15. marcem v Nanjingu na Kitajskem. Tekmovanje bodo po novem izvedli leta 2021, predvidoma prav tako v Nanjingu.

V hokeju cela vrsta odpovedi

Velikemu izpadu smo priča tudi na ledenih ploskvah. Na začetku marca so odpovedali svetovno prvenstvo divizije I, skupine B, na katerem bi morale natopiti tudi naše risinje. Prvenstvo bi moralo biti v Katovicah na Poljskem. Člansko moško svetovno prvenstvo drugega razreda v Tivoliju med 27. aprilom in 3. majem je pod velikim vprašajem. Priprave, kar zadeva prenovo dvorane, nadaljujejo po načrtih, so pa promocijske aktivnosti ustavljene. Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je že odpovedala oziroma prestavila devet svetovnih prvenstev in več turnirjev v Aziji.

Olimpija in Jesenice ne bosta igrala v končnici Alpske lige. Prav tako so pri HZS ustavili vsa ostala tekmovanja pod njihovim okriljem - v slovenskem državnem prvenstvu in ligi IHL. Foto: Grega Valančič/Sportida

V torek in sredo sta bili odpovedani še dve tekmovanji. Zaradi koronavirusa sta se predčasno končali liga EBEL in tudi elitna nemška liga DEL. V sredo je prišlo še sporočilo še iz regionalne Alpske hokejske lige, kjer nastopata tudi slovenska kluba Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija. Tudi v tej ligi so predčasno končali tekmovanje, prvak ne bo znan.

Vodstvo Hokejske zveze Slovenije (HZS) je v sredo zvečer sporočilo, da ustavlja vsa tekmovanja pod svojim okriljem, torej tudi državna prvenstva in ligo IHL v različnih kategorijah. V sredo so se za predčasen konec sezon odločili tudi na Slovaškem, na Poljskem, Norveškem, na Madžarskem (Erste liga), v četrtek so takšno odločitev sprejeli tudi na Češkem in v Švici.



Prav na slednjo, ki bi maja morala gostiti svetovno prvenstvo elitne divizije, je vezano tudi svetovno prvenstvo drugega razreda v hokeju v Ljubljani. "Ko bo IIHF odločala o svetovnih prvenstvih, bo odločala o obeh skupaj," so dejali pri HZS. Ta trenutek se zdi najbolj verjetna prestavitev prvenstva na poznejši termin.



V ligi NHL so se preventivni ukrepi najprej dotaknili ekipe San Jose Sharks, ki mora tri tekme odigrati za zaprtimi vrati. V kalifornijskem predelu Santa Clara County je namreč zbiranje večjih množic do konca marca prepovedano.

Teniški turnir v Indian Wellsu je bil prva žrtev. Foto: Gulliver/Getty Images

Koronavirus občutili tudi Novak Đokovič, Rafael Nadal …

Tik pred začetkom so odpovedali prestižni teniški turnir v Indian Wellsu, kjer bi morali nastopiti vsi najboljši teniški igralci in igralke. Tamkajšnji organizatorji so povedali, da so zaradi odpovedi turnirja zelo razočarani, a zdravje igralcev, prostovoljcev, sponzorjev, zaposlenih in vseh, ki so vključeni v ta turnir, je veliko bolj pomembno. Presenečeni niso bili le ljubitelji teniške igre, ampak tudi igralci. Nekateri so bili naravnost ogorčeni, nekatere med njimi pa celo skrbi za olimpijske igre, ki naj bi se začele 24. julija. Govori se, da naj bi odpovedali tudi turnir v Miamiju.

Valentino Rossi bo še nekaj časa čakal na prvo dirko. Foto: Gulliver/Getty Images Rossi in Marquez še nekaj časa ne bosta sedla na motor

Vodstvo tekmovanja v svetovnem prvenstvu v motociklizmu je 1. marca sporočilo, da je zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom odpovedalo preizkušnjo v elitnem motociklističnem razredu motoGP na prvi postaji sezone svetovnega prvenstva v Katarju 8. marca. Le dva dni pozneje je motociklistična karavana doživela nov posreden udarec koronavirusa. Na Tajskem so namreč odpovedali oziroma za neodločen čas preložili preizkušnjo v Buriramu. Dirka za VN Tajske bi morala biti po prvotnem koledarju druga v sezoni, predvidena je bila za 22. marec. Desetega marca je prišlo še sporočilo, da bodo dirko za VN Amerike, ki bi morala biti od 3. do 5. aprila v Austinu, zaradi epidemije novega koronavirusa izpeljali šele od 13. do 15. novembra.

Za dirko formule 1 v Bahrajnu je že jasno, da naj bi potekala pred praznimi tribunami. Foto: Reuters

Odpovedali bi lahko tudi uvodno dirko formule 1

Za dirko formule 1 v Bahrajnu že jasno, da naj bi potekala pred praznimi tribunami, pod vprašajem je tudi uvodna dirka v Melbournu. Iz tam namreč prihajajo novice, da je pet članov karavane formule 1 zaradi slabega počutja moralo v karanteno. Zdaj čakajo na rezultate testov. Zdravstveni inšpektor za zvezno državo Viktorija Brett Sutton je za radijsko postajo 3AW Melburne med drugim povedal: "Če bo treba prekiniti dirko, bomo to morali storiti."

Tudi v odbojki je cela vrsta odpovedi. Foto: Miloš Vujinović / Sportida Začasno je ugasnila najmočnejša odbojkarska liga na svetu

Prav tako so do 3. aprila prekinili italijansko odbojkarsko ligo (žensko in moško), ki velja za najmočnejšo na svetu. Pred dvema dnevoma smo se pogovarjali z Lano Ščuka, ki igra pri ekipi Pomi Casalmagiore. Odpovedali so vse evropske pokale - ligo prvakov, ligo prvakinj, pokal CEV … Na Odbojkarski zvezi Slovenije so se odločili prekiniti vsa tekmovanja, izjema je le 1. državna liga za moške.

Tim Gajser Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi Tim Gajser bo moral počivati

Koronavirus je vplival tudi na tekmo svetovanega prvenstva razreda MXGP, v katerem tekmuje tudi naš Tim Gajser. Odpovedali so namreč tekmo v Trentinu v Italiji, ki bi morala biti 4. in 5. aprila, na sporedu naj bila 18. in 19. julija. Slovenski motokrosist Tim Gajser je zadnji konec tedna tekmoval v Valkenswardu na Nizozemskem in v razredu MXGP osvojil drugo mesto.

Prestavljen je tudi evropski plezalni obračun za olimpijske igre

Prestavljeno je tudi evropsko prvenstvo v športnem plezanju, na katerem bi se plezalci in plezalke konec marca v Moskvi potegovali za eno evropsko vozovnico na olimpijske igre v Tokiu. Med kandidati sta tudi Anže Peharc in Jernej Kruder, medtem ko sta obe slovenski ženski kvoti že zapolnjeni.

