Konec je! Alpska liga se prekinja, prvaka ne bo.

Vodstvo regionalne alpske hokejske lige, v kateri ob avstrijskih in italijanskih klubih igrata tudi slovenska predstavnika Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija, je zaradi novega koronavirusa z današnjim dnem predčasno končalo to sezono, v kateri tako ne bo prvaka tega tekmovanja.

Klubi v alpski ligi bi morali prejšnji konec tedna začeti z nastopanjem v končnici, a so se v vodstvu tekmovanja najprej odločili, da do 16. marca prestavijo dvoboje in nato sprejmejo novo novo odločitev.

Že v torek je vodstvo regionalne hokejske lige Ebel dokončno odpovedalo tekmovanje, v kateri nastopajo močnejši klubi regije. Liga Ebel je sicer prišla do četrtfinala, a prvaka tako v tej sezoni ne bo, poroča STA.

Največja slovenska hokejska kluba sta za letos končala z dvoboji v alpski ligi. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Radi bi se zahvalili vsem navijačem, partnerjem, uradnim osebam in klubom za zvestobo, izjemno podporo in solidarnostjo v tej težkih časih ... Toda živimo v razmerah, ki so prizadele številna področja našega življenja. Zdravje je naša največja dobrina in moramo ravnati v skladi z priporočili oblasti in zdravstvenih služb," je pojasnil predsednik upravnega odbora AHL Matjaž Rakovec, ki je tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije.