Koronavirus "presekal" Jeseničane, Ljubljančani so se preselili

Slovenski ekipi HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice ter italijansko-avstrijska šesterica zaradi novega koronavirusa še čakajo na nove odločitve o usodi Alpske lige. Nov sestanek vodstva tekmovanja sledi v petek, a glede na položaj bi se aktivnosti v tekmovanju še lahko zamaknile, tiste v ligi EBEL so v torek za to sezono končali , v skrajnem primeru pa bi se tekmovalno obdobje predčasno končalo.

Za moštvi v Alpski ligi bi moral biti v torek drugi igralni dan četrtfinalne serije, a se ta zaradi ukrepov pred širitvijo koronavirusa ni začela. Vse aktivnosti v tekmovanju, v katerem sta ostala dva slovenska predstavnika HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, dva avstrijska (Red Bull Salzburg II, Feldkirch) in kar štirje italijanski (Pustertal, Cortina, Ritten in Asiago), so prekinjene do 16. marca.

V petek bodo zveze prek konferenčnega klica razpravljale o nadaljnji usodi sporeda, a glede na trenutni položaj je verjetno, da bodo aktivnosti še naprej ustavljene. Generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec je v torek dejal, da bi lahko končnico Alpske lige zamaknili, sploh če bo svetovno prvenstvo drugega razreda, ki je v Tivoliju predvideno med 27. aprilom in 3. majem, prestavljeno. Vodstvo lige EBEL, "velike sestre Alpske lige", je v torek celo predčasno končalo sezono.

"Treba bo najti tudi pozitivne stvari"

Trener Olimpije Mitja Šivic bi si želel, da bi se četrtfinale čim prej nadaljeval, saj je bila njegova ekipa pred dnevi v naletu. Foto: Peter Podobnik/Sportida Osmerica, ki čaka na odgovore, se pripravlja na treningih. Z nastalim položajem so lahko še najmanj zadovoljni v Podmežakli. Železarji so bili v zadnjem času ena najbolj vročih ekip, skočili so na tretje mesto, a je koronavirus zaustavil njihov nalet.

"Ta nepričakovani premor nas je malo presekal. Dejstvo je, da smo bili v naletu, da smo se že pripravljali na končnico. Vso energijo smo že usmerili v to, da dvignemo raven igre. To smo tudi pokazali na zadnjih petih tekmah, ko smo kar štirikrat zmagali in enkrat izgubili po podaljšku. V trenutnem položaju bo treba najti tudi pozitivne stvari. Si pa vsekakor želimo nadaljevati sezono, ker čutim, da smo, glede na prikazane igre, na pravi poti. Smo pa ta premor izkoristili za krajši počitek in dober trening. Do konca tega tedna nas čaka še kar nekaj težkih treningov. Paziti moramo predvsem na to, da ne pademo iz ritma, saj želimo biti na nadaljevanje sezone maksimalno pripravljeni. Upam, da bodo pripravljeni tudi naši navijači in da ne bodo pozabili, kje smo bili pred nekaj dnevi, ko smo redni del končali na visokem tretjem mestu. Zagotovo jih bomo potrebovali," je v klubski mikrofon dejal glavni trener Jeseničanov Mitja Šivic.

Njegova ekipa si je za četrtfinalnega nasprotnika izbrala Asiago.

Zmaji v začasnem hokejskem domovanju

Bolj so lahko s premorom, vsaj kar zadeva kadrovski vidik, zadovoljni pri HK SŽ Olimpija, ki je po zadnji tekmi pred končnico zaradi poškodbe pogrešala osem standardnih članov. Manj pa, ker so ostali brez dveh predvidenih četrtfinalnih tekem z Rittnom v Tivoliju.

Trener Olimpije Gregor Polončič je moral Tivoli z varovanci zamenjati za Zalog. Foto: Grega Valančič/Sportida

V tem so v začetku tedna začeli prenovo pred spomladanskim svetovnim prvenstvom, tako da so se zmaji preselili v Zalog, kjer bodo trenirali in gostili domače tekme do prenove, če bo do kakšne tekme sploh do takrat prišlo. Tivoli naj bi bil prenovljen najpozneje do konca marca.

"Borimo se iz dneva v dan, ekipa pa še nikoli ni bila tako homogena. Vsakokrat v drugem delu, ko smo doživeli "poraz", smo iz njega prišli močnejši. Škoda, da nam jo je zagodel koronavirus, smo pa vsak dan pripravljeni na krvavi boj za dvig tako želene lovorike. Prve in druge," pravi trener Gregor Polončič.

Sploh še kakšna tekma v tej sezoni?

Tako kot pri Alpski ligi ostaja vprašaj tudi pri finalu slovenskega državnega prvenstva med Jesenicami in Olimpijo, ki ga bodo prilagajali Alpski ligi. Če se ta v kratkem ne bo nadaljevala, tega najverjetneje ne bodo izkoristili za izvedbo finalnega boja za novo slovensko zvezdico, saj bi moral potekati brez gledalcev.

"Sestali se bomo s kluboma in poskušali najti najboljšo rešitev. Sem pa proti temu, da se igra v prazni dvorani, saj hokej igramo za gledalce. Tudi državno prvenstvo lahko zamaknemo, po mojem mnenju morda potegnemo tudi v drugo sezono in takrat dobimo prvaka. Ne vem, bomo videli," o usodi domačega finala razmišlja Kontrec.