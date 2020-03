Žalostni, šokirani, nekatere celo skrbi odpoved olimpijskih iger

Marsikateri ljubitelj tenisa je bil danes presenečen, potem ko so odpovedali turnir serije masters v Indian Wellsu. Presenečeni niso bil le ljubitelji teniške igre, ampak tudi igralci. Nekateri so bili naravnost ogorčeni, nekatere med njimi pa celo skrbi za olimpijske igre, ki naj bi se začele 24. julija.

Turnir v Indian Wellsu so odpovedali dan pred začetkom kvalifikacij, saj so v dolini Coachella razglasili izredno stanje. Na podlagi navodil zdravstvenih strokovnjakov odločili, da turnir odpovejo oziroma prestavijo.

Letos bodo tribune v Indian Wellsu samevale. Foto: Gulliver/Getty Images

Lani rekordno število prodanih vstopnic, letos pa …

Ta odločitev je močno vplivala tudi na številne igralce, ki so že trenirali na samem prizorišču. Indian Wells je eden najbolj obiskanih teniških turnirjev na turneji, nekateri ga imenujejo kar peti turnir za grand slam. Lani so v dveh tednih, kolikor traja turnir, prodali rekordnih 475 tisoč vstopnic. Turnir je na ravni turnirja masters organiziran že vse od leta 1989, prvi turnir pa je bil organiziran že leta 1974.

"Zelo smo razočarani, da smo morali odpovedati turnir, ampak zdravje in varnost lokalne skupnosti, navijačev, igralcev, volonterjev, sponzorjev, zaposlenih in vseh, ki so vključeni v ta turnir, je veliko bolj pomembno," je povedal Tommy Haas, direktor turnirja. "Pripravljeni smo turnir organizirati v drugem terminu in preučili bomo to možnost," je še povedal Haas.

V ZDA je že okoli 500 primerov koronavirusa in 21 smrtnih žrtev, ki jih je povzročil zloglasni virus. Vseeno pa je ta številka še veliko manjša kot na primer v Italiji, ki je žarišče virusa v Evropi. Še konec tedna so v vodstvu ATP in WTA predvidevali ukrepe in da bo turnir vseeno speljan.

Skoraj vsi igralci so bili že na prizorišči in trenirali, nato pa je prišla odpoved: Players training in the sun before Indian Wells got cancelled. #IndianWells #BNPPO20 @KikiMladenovic pic.twitter.com/su3OBu9cye — Amateur Tennis Hour (@thetennishour) March 9, 2020

Nadal: Ostanite dobro in varni Foto: Gulliver/Getty Images

Na to so je odzvalo veliko igralcev, med njimi tudi Rafael Nadal, trenutno drugi igralec sveta, ki je zapisal, da se še odloča, kaj bo njegov naslednji korak in dano situacijo označil kot žalostno. Španec upa, da virus ne bo vplival na olimpijske igre v Tokiu, kjer cilja na olimpijsko zlato.

"Verjetno ste že slišali. Indian Wells je odpovedan. Žalostno je, kar se dogaja po svetu v trenutni situaciji. Upam, da bodo oblasti kmalu rešile zadeve. Ostanite dobro in varni," je zapisal eden najboljših igralcev na svetu. Nadal je imel v Indian Wellsu možnost, da se povzpne na prvo mesto na lestvici ATP. To bi se zgodilo v primeru, če bi zmagal, Đoković pa se ne bi uvrstil v polfinale.

Kirsten Flipkens je bila zelo razočarana nad odpovedjo. Foto: Gulliver/Getty Images

Še najbolj ogorčena je bila Kristen Filpknes

Nekateri so bili ogorčeni. Kristen Filpknes je bila ogorčena, ker se organizatorji pred tem niso sestali z igralci. Belgijska teniška igralka je zapisala, da je to najmanj, kar bi lahko naredili. Podobnega mnenja je bil tudi Argentinec Diego Diego Schwartzman, ki se ne strinja, da igralci to izvedo preko družabnih omrežij ali določenih aplikacij.

Wtf? @WTA day before tournament starts? Everyone is here already?? https://t.co/P73tMRFpPi — Alison Van Uytvanck (@AlisonVanU) March 9, 2020

Foto: Gulliver/Getty Images

Murray se sprašuje, kaj bo z Miamijem, Rimom, OP Francije, Wimbledonom …

Zelo zaskrbljen je tudi Jamie Murray, brat Andyja Murrayja in specialist za igro dvojic. Ta meni, da za prihodnje turnirje ne kaže najbolje, potem ko so v Indian Wellsu odpovedali turnir zaradi enega potrjenega primera. Miami, kjer naj bi bil naslednji turnir, ima veliko več potrjenih primerov. Monte Carlo je na meji z Italijo. Kaj bo s turnirjem v Rimu, OP Francije in Wimbledonom, se sprašuje Jamie.