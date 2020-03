Novak Đoković in druščina zaradi koronavirusa ne bodo igrali v Indian Wellsu

V krempljih novega koronavirusa se je znašla tudi Kalifornija. Zaradi tega so se prireditelji teniškega turnirja v Indian Wellsu odločili, da odpovedo turnir serije ATP in WTA, ki bi se po programu moral začeti danes v mestecu v kalifornijski puščavi, so sporočili prireditelji znanega teniškega turnirja v ZDA.

Foto: Reuters Na tem znamenitem in enem najbolj pomembnih turnirjev po turnirjih za grand slam bi morala nastopiti sama znana imena svetovnega tenisa, kot sta Srb Novak Đoković in Španec Rafel Nadal v moški ter Američanka Serena Williams in Avstralka Ashleigh Barty v ženski konkurenci.

Še v soboto so prireditelji sporočili, da bodo uvedli posebne ukrepe, a so očitno uvideli, da je bolje, da turnir odpovejo.

Izredne razmere, povezane z izbruhom epidemije novega koronavirusa, dodobra krojijo spored športnih tekmovanj po vsem svetu. Številna tekmovanja so odpovedana ali pa potekajo pred praznimi tribunami, tovrstni ukrepi veljajo tudi za Slovenijo, piše STA.